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Presidenta del Senado critica filtración de Dipres, pero valora aclaración del Presidente Kast

Paulina Núñez dijo, en entrevista con Radio Pauta, que existió una falencia. “No sé si de comunicación, de mayor coordinación, que escapa a la Segegob. No estamos hablando de una vocería, estamos hablando ya de una coordinación desde el Segundo Piso con los ministerios y un largo etcétera”, indicó.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidenta del Senado critica filtración de Dipres, pero valora aclaración del Presidente Kast

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), criticó una falta de coordinación del Gobierno tras la filtración de los oficios de la Dirección de Presupuesto que sugería recortes de programas sociales. Aunque aseguró que fue “un gran alivio” que el Presidente Kast aclarara que no se tomarán esas medidas.

En entrevista con Radio Pauta, la senadora admitió que existió una falencia. “No sé si de comunicación, de mayor coordinación, que escapa a la Segegob. No estamos hablando de una vocería, estamos hablando ya de una coordinación desde el Segundo Piso con los ministerios y un largo etcétera”, indicó.

Para Núñez habría “una descoordinación entre oficios, documentos, que objetivamente a veces terminan filtrados (…). Y cuando se filtran, cada uno interpreta lo que quiere y lo lee como quiere, y algunos lo ocupan de buena fe y otros de mala fe”.

La parlamentaria aseguró que en su sector no solo van a “resguardar que esos derechos se mantengan, sino que sabemos que es un compromiso del propio Presidente. Que eso no se va a tocar (beneficios sociales)”, aseveró.

“Por lo tanto, todo lo que ha ocurrido es una cuestión más de formas, vaya que importante, pero no del fondo del asunto, y por eso yo valoro que el Presidente lo haya descartado de plano”, finalizó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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