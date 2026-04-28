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Juzgado desestima reabrir la investigación contra Martín de los Santos

El fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, detalló que el tribunal “estimó que las diligencias han sido cumplidas a cabalidad por el Ministerio Público”.

Patricia Schüller Gamboa
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Juzgado desestima reabrir la investigación contra Martín de los Santos

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud para la reapertura de la investigación en el caso de Martín de Los Santos. El hombre está imputado por la agresión al conserje de un edificio de Vitacura, en mayo del 2025.

El fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, detalló que el tribunal “estimó que las diligencias han sido cumplidas a cabalidad por el Ministerio Público”.

Añadió que se dio por establecido que “existen todos los informes complementarios que dan cuenta de que don Guillermo tiene lesiones de carácter grave. Que es la calificación jurídica que ha dado el Ministerio Público y por el cual se acusó recientemente”.

“De la investigación llevada a cabo, la detención en flagrancia, las declaraciones de los testigos que declaran al menos dos veces. Y el informe de lesiones y su complemento, el Ministerio Público estima con el principio de objetividad que lo que causa don Martín de los Santos son lesiones graves a la víctima, con un tiempo de recuperación mayor a 30 días”, indicó el persecutor.

De Los Santos se mantiene cumpliendo prisión en Brasil. El fiscal Lanas recordó que “la Corte de Apelaciones ya autorizó la extradición. Y se está a la espera de ciertas firmas protocolares en la Cancillería de Brasil, con objeto que Interpol pueda ponerlo a disposición de Interpol Chile y pueda ser traído al país”.

Source Texto; Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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