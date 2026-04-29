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Confirman cuatro detenidos por el secuestro de empresario: tres extranjeros y un chileno

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, indicó que el Gobierno pedirá el máximo rigor de la ley en contra de los detenidos. “No estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome las calles”, enfatizó la secretaria de Estado.

Patricia Schüller Gamboa
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Confirman cuatro detenidos por el secuestro de empresario: tres extranjeros y un chileno

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, confirmaron que hay cuatro detenidos, tres extranjeros y un chileno, por el secuestro del empresario ferretero Jorge Adolfo Vera Fierro, de 84 años. El adulto mayor fue liberado hoy en la madrugada en la comuna de Colina

En una actividad en la Fiscalía Nacional, la ministra también indicó que el Gobierno pedirá el máximo rigor de la ley en contra de los detenidos. Y anunció que el combate al crimen organizado seguirá en la cárceles. Además, dijo que espera erradicar del país a las bandas de secuestradores.

“No estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome las calles”, enfatizó la ministra. “Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país. Y es momento de que se vayan”, añadió.

“Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras”, agregó.

Recibieron ayuda de la policía de Colombia

El director de la PDI confirmó que recibieron ayuda de la policía de Colombia. Aunque no adelantó las nacionalidades de los tres detenidos extranjeros, debido a que siguen las pesquisas por el secuestro. Esto con el fin de capturar al resto de la banda.

El empresario fue encontrado por carabineros en un sector entre Colina y Tiltil. Más precisamente en el cruce de Santa Teresa con Quilapilún. Esto tras recibir el llamado de vecinos por un vehículo en llamas, al parecer abandonado por los secuestradores. La víctima fue llevada a un recinto asistencial donde se reunió con sus familiares.

Posteriormente, el empresario fue entregado a la BIPE Antisecuestro de la PDI y trasladado a sus cuarteles en la comuna de Ñuñoa. Acá se le tomarán más declaraciones. De momento, se informó que se encuentra en buenas condiciones. Los secuestradores le administraron insulina, en su condición de insulinodependiente.

De acuerdo a trascendidos, la banda exigía un rescate de $700 millones, pero finalmente se habrían pagado 50 millones de pesos. Precisamente esta unidad especializada de la policía civil intentaba llegar a un acuerdo con los secuestradores, quienes exigían un millonario rescate por el empresario dueño de siete caballos de carreras y, según versiones, prestamista informal.

El martes 22 de abril pasado, el empresario sufrió una encerrona en calle Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, sector El Llano de la comuna de San Miguel, cuando se trasladaba en su camioneta. Tres vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos y se lo llevaron con rumbo desconocido.

El vehículo de la víctima fue abandonado con sus documentos y celular en Magdalena Vicuña con Amalia Errázuriz, a dos cuadras del hecho inicial, y a corta distancia del domicilio del empresario. En los hechos participaron vehículos de color rojo, negro y gris.

Después de una semana liberan a empresario de 84 años secuestrado en San Miguel
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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