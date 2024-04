Karol Cariola, nueva presidenta de la Cámara: “Ha caído un veto atávico no solo anticomunista, sino que antidemocrático”

Con 76 votos fue elegida este lunes Karol Cariola (PC) como nueva presidenta de la Cámara de Diputados, siendo la primera militante de su colectividad en presidir la Corporación.

La mesa la completan Gaspar Rivas, exmilitante del Partido de la Gente (PDG), como primer vicepresidente y Eric Aedo, de la Democracia Cristiana (DC), como segundo vicepresidente



Tras la votación, la diputada saludó a sus colegas que “han honrado la palabra empeñada y hoy han dado su voto a favor para que una militante del Partido Comunista de Chile por primera vez en la historia de nuestro país pueda presidir esta Cámara de Diputados y Diputadas”.



Asimismo, agradeció a su bancada “por la confianza que depositan en mí para entregarme esta importante responsabilidad de representarles en la mesa de esta Corporación. A la máxima responsabilidad que es la presidencia. De cara al país y frente a cada uno de mis colegas presentes, quiero reafirmar nuestro compromiso con las instituciones y nuestro respeto y defensa irrestricta con la democracia”.



“Soy militante de un partido que ha dado pruebas de ello, estando sus militantes, nuestros compañeros y compañeras, incluso dispuestos a dar la vida por ella”, añadió.



La parlamentaria sostuvo que hoy “ha caído un veto atávico no solo anticomunista, sino que también antidemocrático, porque la soberanía popular implica que, si el pueblo es capaz de votar y elegir a las y los comunistas para los cargos de representación popular en que hemos sido electos, con una bancada de doce diputados y dos senadores, con la representación de varias comunas y entre ellas la capital de nuestro país, o con la primera mayoría nacional en votos de esta Cámara de Diputados y Diputadas, no tienen por qué existir otro tipo de vetos, elitistas y antidemocráticos, que solo recuerdan los peores momentos de nuestra historia, en que a través de leyes malditas se ha intentado acallar nuestras ideas”.



Cariola, recalcó que “la soberanía popular y la democracia implican también, respetar las elecciones que el pueblo de Chile ha hecho. Desde nuestro profundo valor por la democracia esperamos, que la disputa de las ideas no se transforme en descalificaciones y mentiras que solo ayudan a desprestigiar aún más el ejercicio de la política y las instituciones de nuestro país”.



Además, señaló que desde la mesa de la Cámara trabajarán y demostrarán “que las acusaciones y temores que han intentado infundir no son solo injustas, sino que además carentes de fundamento, y trabajaremos como mesa poniendo a Chile y su pueblo como norte y referente de nuestras acciones, poniendo el bienestar del país por sobre cualquier punto de vista, cualquier sesgo, ya sean religiosos, políticos o ideológicos o del tipo que sea”.



“Las prioridades de la ciudadanía también son las nuestras, por lo que sin lugar a dudas, seguiremos acompañando al Gobierno para sacar adelante con premura las reformas comprometidas que buscan mejorar la vida de los pensionados actuales y futuros, el pacto fiscal, y la reforma de salud. De la misma manera que nos haremos cargo de seguir trabajando una agenda de seguridad, porque tenemos la convicción de que las chilenas y chilenos tenemos derecho a vivir una vida libre de delincuencia”, añadió.



En esta línea, afirmó que “quienes nos han acusado injustamente de querer trabar esta agenda, lo hacen con un interés político muy mal intencionado”.



Finalmente, la diputada realizó un llamado a la oposición “a colaborar con el desarrollo del país, a abandonar los llamados a atrofiar al Gobierno, a abandonar los llamados a empantanar las políticas públicas que las ciudadanas y los ciudadanos anhelan y requieren con urgencia”.