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Kast anunció proyecto de registro de vándalos con pérdida de beneficios sociales

El Mandatario sostuvo que “este registro, permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast anunció proyecto de registro de vándalos con pérdida de beneficios sociales

El Presidente José Antonio Kast anunció también, en el marco de la Cuenta Pública, el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, con pérdida de beneficios sociales.

“Este registro, permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos”, señaló el Mandatario.

“Quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”, advirtió.

“De la misma manera, hay conductas que no son constitutivas de delito, pero las tipificaremos como incivilidades, tales como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública. Los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario”, añadió.

“Estas conductas también darán lugar a la pérdida de los beneficios sociales. Los chilenos claman por más fuerzas policiales, pero debemos recordar que Carabineros fue víctima de una campaña de desprestigio que, en cinco años, causó el retiro de más de 4.500 funcionarios. Ser carabinero ya es una tarea difícil”, dijo.

“Sin respaldo político, es más arduo aún. Y sin apoyo ciudadano, resulta prácticamente imposible. Cuando un carabinero, un detective o un gendarme, cumpliendo su deber, hace uso de la fuerza legítima, este Gobierno lo respalda y lo respaldará siempre. Pensemos por un momento en lo que ellos hacen”, agregó.

“Mientras una ciudad entera duerme, unos pocos miles velan por el sueño tranquilo de millones. Y ese reconocimiento, que durante años se les negó, este Gobierno se los devuelve, con todas sus letras y sin ninguna ambigüedad”, recalcó.

Kast anuncia que se ingresarán indicaciones al proyecto de Ley de Sala Cuna el próximo 15 de junio
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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