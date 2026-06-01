“¡Mentiroso!”: El grito contra Kast al terminar su Cuenta Pública y la respuesta del Presidente

Un tenso e inesperado momento se vivió este lunes, al cierre de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, luego de escucharse un grito desde las tribunas del Congreso Nacional.

El Mandatario estaba finalizando su discurso, con las palabras “que Dios los bendiga, que Dios bendiga nuestra patria…”.

En ese momento, un sujeto lo interrumpió desde las tribunas, gritando “¡mentiroso!”.

Acto seguido, el propio Jefe de Estado reaccionó y respondió: “Y que Dios lo bendiga a usted también”, antes de terminar su alocución.

Posteriormente, las autoridades presentes aplaudieron y Kast mencionó que seguirán trabajando por la patria, para luego retirarse del podio.

Por su parte, según trascendió, y de acuerdo a lo consignado por Emol, el hombre que gritó contaba con una credencial de gráfico acreditado para la instancia.

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