Kast anunció que revisarán viabilidad del FES y Sala Cuna: “Tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos”

El Mandatario electo habló luego de la reunión con el Presidente Gabriel Boric, y señaló que, antes del traspaso de mando, acordaron que “nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales, es muy relevante”.

Leonardo Medina
El Presidente electo, José Antonio Kast, anunció este jueves que su equipo económico evaluará la viabilidad financiera de proyectos relevantes del Gobierno de Gabriel Boric, como el Fondo de Educación Superior (FES) y Sala Cuna Universal, antes de seguir adelante con esas iniciativas

Luego de su reunión con Boric en La Moneda, el futuro jefe de Estado realizó una rueda de prensa en el Patio de los Naranjos, el futuro jefe de Estado señaló que “fue una reunión extensa, donde pudimos conversar de distintos puntos, porque de aquí al 20, ya la próxima semana, van a estar nominados quienes serán nuestros ministros, y lo que buscamos es, a partir de esa fecha, un diálogo entre los ministros de las distintas carteras, y que se puedan ir compartiendo la información”.

“Para nosotros es muy importante este proceso de traspaso de información para darle continuidad a la labor administrativa”, remarcó. 

Además, enfatizó que “hemos concordado que, previo a eso, nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales, es muy relevante”.

En la misma línea, advirtió que “para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el Gobierno son relevantes, son relevantes, en el tema del FES, el tema Sala Cuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste”.

“Es cierto que ha habido algunos repuntes en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsables, uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo para que no se creen falsas expectativas”, añadió, para luego recalcar que ha visto “buena disposición del Presidente de la República” para abordar estos temas.

En cuanto a los Servicios Locales de Educación Pública, expresó que “nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo”.

“Hay estudios que dicen que ha habido una mejora, pero tenemos que sentarnos y ver si esa mejora es solo en las zonas urbanas, si eso afecta a las zonas rurales, porque como se concentró todo, a veces las zonas rurales quedan en una situación desfavorable”, cerró.

