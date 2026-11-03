Kast reafirma respaldo a Rabat y emplaza a la oposición: “Que presenten la acusación mañana”

El Presidente José Antonio Kast realizó, desde Italia, un emplazamiento a la oposición en medio de la escalada de la tensión por la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“El ministro cuenta con mi confianza”, remarcó el Mandatario, consignó 24Horas. Llamó a colaborar en la solución de fondo que detonó la polémica por la firma de decretos que rebajaron condenas.

“La responsabilidad que usted señala, que es política, no de derecho, la asumí yo, porque soy el Presidente de la República. Y en una democracia como la nuestra en Chile, a los ministros los nombra el Presidente de la República y les pide el cese es el Presidente de la República. No diputados, senadores que están en su legítimo derecho de expresar lo que estimen conveniente, pero quien ejerce el mando de la nación y nomina a los ministros es el Presidente de la República. Y si queremos salir adelante, bueno, que nos ayuden a salir adelante”, sostuvo Kast.

“Aquí necesitamos soluciones, no actitudes como las que hemos visto en estos días, donde se nos señala que van a rechazar, por ejemplo, una partida dentro del Presupuesto. ¿A quién le van a hacer daño? A las mismas personas que dicen defender. A las mismas víctimas, porque estamos enfrentando el problema en la raíz. Y en eso todos han reconocido, todos han reconocido que ha sido un buen ministro en todos los proyectos hasta ahora. Y ahora por una disputa política quieren frenar desarrollos legislativos. Quieren frenar el tema presupuestario. Creo que eso de nuevo podría considerarse una pequeñez”, dijo.

Kast llamó a concretar la Acusación Constitucional

Consultado por la Acusación Constitucional anunciada contra Rabat, el Mandatario los emplazó a concretar la advertencia y que se resuelva la situación en el Congreso.

“Han tenido una semana para presentar la Acusación Constitucional, no lo han hecho. ¿Por qué? Que la presenten y que se vote lo que estiman pertinente, pero creemos que antes deberíamos avanzar en las modificaciones de las leyes. Si no, que presenten la acusación mañana, porque la han anunciado todos los días y cada día le falta un antecedente más, y cada día reconocen más personas que aquí no ha habido una infracción al derecho ni a la Constitución”, indicó, consignó 24Horas.