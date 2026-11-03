Paris Jackson reclama ante la justicia 600 millones del patrimonio de su padre para ella y sus hermanos

Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, solicitó ante un tribunal de sucesiones de Los Ángeles que ordene la distribución de 600 millones de dólares del patrimonio de su padre al fideicomiso familiar.

De acuerdo al medio The Wrap, y según consignó Europa Press, en la acusación se sostiene que la intención del “Rey del Pop” era que sus hijos Paris, Prince y Bigi recibieran “ingresos del fideicomiso al cumplir cada uno de ellos los 21 años”.

No obstante, en el documento judicial se menciona que “esas fechas ya han pasado hace mucho tiempo”. De hecho, plantea que “más de 17 años después de su fallecimiento, el fideicomiso familiar sigue sin recibir fondos”.

“En 2011, los albaceas informaron al tribunal de que ‘están contemplando y tienen la intención de presentar una solicitud separada de distribución preliminar’. 15 años después, los beneficiarios de Michael siguen esperando”, detalla el escrito, recogió Radio Biobío.

Asimismo, añade: “Las aportaciones de los albaceas a la liquidez del patrimonio, incluida la reestructuración de la deuda, determinados proyectos de entretenimiento de alto riesgo y, principalmente, la venta de activos, han generado cantidades considerables de efectivo. Sin embargo, los albaceas nunca han presentado ante el tribunal ningún plan para financiar el Michael Jackson Family Trust. Esto tiene que cambiar”.

“Michael también tenía la intención de que cada hermano comenzara a recibir distribuciones directas del capital del fideicomiso al cumplir los 30 años”, señala el documento.

“Esa fecha clave se acerca rápidamente. Prince cumplirá 30 años dentro de cuatro meses, Paris cumplirá 29 en abril y Bigi cumplirá 25 en febrero”, precisa.

Administradores del patrimonio responden

Por su parte, en diálogo con la revista People, los administradores del patrimonio de Michael Jackson manifestaron que no pueden financiar los fideicomisos hasta que se resuelvan otros asuntos legales.

Lo anterior incluye el conflicto con el Servicio de Impuestos Internos, que reclamaba 700 millones de dólares en concepto de impuestos y sanciones al patrimonio.

También, afirman que pese a “obtener una resolución para reducir significativamente esa cantidad, el asunto no se ha zanjado y aún podría cambiar”.

A la vez, tildaron de “pura invención” la acusación de estar reteniendo o reduciendo los pagos a los beneficiarios de Jackson. En ese marco, remarcaron que el testamento del cantante establece que “ninguno de sus hijos recibirá una distribución hasta que alcancen los 30 años”.