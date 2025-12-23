Kast se reunió con el canciller de Perú en el aeropuerto de Lima

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con el canciller de Perú, Hugo de Zela, durante una escala que realizó en el Aeropuerto Internacional de Lima en el marco de su viaje a Ecuador donde sostendrá un encuentro con el mandatario de ese país, Daniel Noboa.

Según consignó Radio Cooperativa, en un mensaje publicado en la red social X, la Cancillería peruana lo describió como “un encuentro de cortesía”, y destacó que el Presidente electo de Chile “confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú”.

En el encuentro, añadió, Kast “reiteró la importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular“.

El mensaje fue acompañado con una fotografía en la que se ve a Kast y a De Zela reunidos en uno de los salones especiales del Aeropuerto de Lima, y otra en la que se dan la mano mientras sonríen.

La Cancillería peruana anunció el domingo que Kast visitará Lima en enero próximo “como parte de su gira por países de la región”.

Al comentar esa próxima visita, el presidente de transición de Perú, José Jerí, dijo que busca “fijar algunos criterios” con Kast para controlar la migración irregular en la frontea entre ambos países y anticipó que existe “una alternativa” de crear un corredor para casos “estrictamente humanitarios”, consignó el medio citado.

Jerí también recordó que ambos ya sostuvieron un diálogo telefónico poco después del triunfo electoral de Kast.

“Nuestra conversación se centró, al igual que lo hicimos con el presidente (de Ecuador, Daniel) Noboa, en fijar algunos criterios para reforzar nuestras fronteras de ambos lados y ver mecanismos conjuntos para controlar la migración irregular entre ambos países”, dijo.

El mandatario negó, además, que en Perú pueda haber “temor” a una eventual salida masiva de migrantes irregulares desde Chile, aunque dijo que la intención es “anticipar” las medidas a tomar para enfrentar esta problemática.