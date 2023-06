Kathy Orellana reveló quién tiene la tuición de su hijo tras que su madre sufriera un accidente cerebrovascular

La cantante Kathy Orellana, se refirió a su complejo presente luego que hace un par de días su madre, Clara Soto, sufriera un accidente cerebrovascular.

En ese marco, dicha situación generó un conflicto relacionado con la tuición de su hijo Facundo, quien estaba a cargo de la mujer ya que ella no puede acercarse a él debido a que se encuentra en rehabilitación contra sus adicciones.

“Mi hijo está con una prima porque en tribunales quedó establecido que si a mi mamá le pasaba algo, ella quedaba con la tuición”, relató a LUN.

Sobre ello, sostuvo que “he presentado varios escritos a los tribunales de Rancagua para que me levanten la medida cautelar, porque no me puedo acercar a mi hijo (facundo, 10 años) durante dos años. Ya llevo casi uno”.

“Me entero de todo, pero no puedo hablar con él. Puede ser contraproducente para él y para mí sí quiero recuperar la tuición de mi hijo. Sé que no es de un día para otro, pero estoy preparada”, complementó.

En ese marco, se animó a compartir una profunda reflexión al respecto.

“En este momento estoy teniendo lo que me he ganado por mis malas decisiones, aunque también he ganado mecanismos para entender que puedo recuperarlo. Ya no soy la mujer de antes. Gracias al tratamiento estoy pensando bien. Me ha cambiado todos los puntos de vista de lo que me pasa. Veo todo positivo”, cerró.