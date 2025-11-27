Home Vanguardia "kevin spacey enfrentará nuevo juicio en reino unido por acusacion..."

Kevin Spacey enfrentará nuevo juicio en Reino Unido por acusaciones de agresión sexual

El actor fue demandado por tres hombres ante el Tribunal Superior de Londres, producto de hechos presuntamente ocurridos entre 2004 y 2015, durante su trabajo en el teatro británico Old Vic.

Leonardo Medina
El actor estadounidense, Kevin Spacey, enfrentará un nuevo proceso legal en el Reino Unido, debido a un juicio civil para el 2026, tras las acusaciones de tres hombres por presuntas agresiones sexuales. 

Los denunciantes presentaron la demanda ante el Tribunal Superior de Londres, por hechos supuestamente ocurridos entre 2004 y 2015, cuando el intérprete trabajó en el teatro británico Old Vic. 

Spacey, de 66 años, no acudió a la audiencia en la que se fijó el nuevo juicio civil. 

A la vez, todo esto ocurre después de que el actor fuera absuelto en 2023 en otro juicio en Londres, a raíz de las acusaciones de agresiones sexuales presentadas por cuatro hombres.

En este nuevo proceso judicial, dos de los demandantes formaron parte del juicio anterior, en el cual Spacey negó siempre los cargos en su contra. 

De acuerdo a los documentos judiciales, las tres nuevas demandas apuntan a “presuntas agresiones sexuales por parte del acusado (Spacey) a hombres más jóvenes con los que entró en contacto mientras trabajaba en el teatro Old Vic, dos de ellos jóvenes actores”. 

Uno de los denunciantes es el actor Ruari Cannon, que no fue parte del proceso de 2023, y que también demandó al teatro. Además, él decidió renunciar a su derecho a permanecer en el anonimato, mientras que los otros dos demandantes prefirieron no ser identificados.

Por su parte, durante la audiencia preliminar de este miércoles, la jueza Christina Lambert anunció que los tres casos serán examinados provisionalmente en octubre de 2026.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
6
