La Florida: controles y patrullajes en primera noche con emergencia comunal

En el marco de la primera jornada de emergencia comunal de seguridad en La Florida, el alcalde Rodolfo Carter encabezó la noche de este martes un operativo de patrullaje y controles vehiculares nocturnos en 27 puntos de la comuna.



El plan incluyó 15 check points en ejes viales de acceso a la comuna, 8 estaciones de Metro y 4 en puntos preventivos focalizados.



El despliegue consideró a funcionarios de seguridad ciudadana, Carabineros y otros equipos municipales, en el que participaron 150 funcionarios y se utilizaron 70 camionetas, 30 motos, 5 drones de seguimiento y 3 torres de iluminación.



Este lunes el alcalde Rodolfo Carter anunció el decreto de emergencia comunal por seguridad para La Florida, amparado en una disposición de la ley orgánica que rige a los municipios.



Carter afirmó que “la municipalidad, a través de su ley orgánica, puede declarar emergencias comunales. No es un Estado de Emergencia, pero es una emergencia comunal” y añadió que “declarar la emergencia comunal permite allegar recursos más rápidos, reubicar funcionarios para labores preventivas de seguridad, contratar más rápido, lo que nos va a permitir llamar a servir a La Florida al Batallón de Protección Ciudadana”.



Sobre este batallón, explicó que se trata de “100 funcionarios en retiro de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, de Gendarmería y de la PDI, personas que ya están entrenadas y todavía son jóvenes y pueden ayudarnos a colaborar con la policía en labores preventivas”.



“Lo que estamos haciendo no reemplaza a las policías, no reemplaza al Ministerio Público, sino que simplemente, igual como lo hicimos a las casas narcos, estamos ayudando a dar una pelea que se está perdiendo en la calle”, insistió.