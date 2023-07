La fuerte lesión que sufrió la N° 74 del mundo en Wimbledon: “No pensé que ese ruido pudiera existir en un cuerpo humano”

Durante esta semana se comenzó a disputar el tradicional torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, y que ha dejado varios grandes momentos en estos primeros días de competencia, y uno de ellos, fue protagonizado por la tenista N° 74 del mundo, Aliza Cornet.

La francesa enfrentó en la segunda ronda del major británico a la vigente campeona defensora, la kazaja Elena Rybakina, y cuando el marcador estaba 6-2, 5-5 y 40 iguales a favor de esta última, Cornet sufrió una dura caída tras resbalarse en el pasto.

Acto seguido, la deportista se quejó con un fuerte grito de dolor que provocó una rápida reacción de Rybakina para poder auxiliarla, gesto que fue ampliamente aplaudido en redes sociales.

Luego de ser atendida por un largo rato, y entre lágrimas, la tenista tuvo que ser vendada para lograr reincorporarse al partido, y en el momento de su regreso a la cancha, fue ovacionada por el público presente.

Pese a su conmovedora muestra de esfuerzo, Cornet finalmente fue superada en este segundo set en un tiebreak, y tras despedirse de su rival, nuevamente fue aplaudida por los asistentes en el estadio.

Posteriormente, mediante una conferencia de prensa, la francesa señaló que “no pensé que ese ruido pudiera existir en un cuerpo humano. Esperaba terminar el partido, pero ya no confiaba en mi apoyo”.

“Me hice una ecografía, tengo un pequeño esguince en la rodilla (derecha). Lo de la cadera aún no sé, porque todavía no me he podido hacer ningún examen. Lo más doloroso, fue la rodilla. Estaba lastimada y asustada porque escuché un crujido en mi cadera”, concluyó.