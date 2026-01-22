“La ley no es una opción”: Orellana aborda continuidad de proyectos en gestión de Judith Marín

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió este jueves a la designación de Judith Marín como su sucesora en el Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, y abordó la continuidad de normativas vigentes en la futura Administración.

En una conversación con Radio ADN, y consultada por el supuesto riesgo en el traspaso de políticas impulsadas durante su gestión, la secretaria de Estado mencionó que “bueno, tal como me tocó a mí, hay cosas que independiente de lo que yo opine, hay que hacer, son las que son materias de ley”.

“La ley no es una opción. Yo en particular asumí un compromiso con la exministra Mónica Zalaquett de seguir tramitando un par de proyectos que nos parecía que eran de consenso”, añadió.

En este sentido, indicó que “a la nueva ministra le va a tocar la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres”.

“Yo creo que va a ser una tarea bien ardua. Nosotras hemos estado abocadas principalmente a eso durante este último año, integrando las primeras comunas al sistema integrado de atención en violencia de género”, sostuvo.

Respecto a si le genera preocupación el perfil de la próxima ministra, considerando ciertas críticas del oficialismo por su postura contraria al aborto y otras definiciones valóricas, Orellana manifestó que “Judith Marín tiene una experiencia previa como concejal; los municipios son la primera puerta de las personas para los servicios públicos en la mayoría de los casos, y para la mayoría de los problemas públicos”.

“Malamente podría yo calificar a quien me va a reemplazar, porque tengo una tarea que es fundamental, que hacer un traspaso, y que no es solamente de burocracia, no es no solamente administrativo. Hay un trabajo que viene haciendo el ministerio, antes el Sernameg, desde el año 92, digamos. Ahí hay conocimiento respecto a lo que ha pasado con los derechos de las mujeres en nuestro país desde los años 90, en que tenemos muchos pendientes, muchos, pero no podemos negar que vivimos distinto de lo que vivíamos las mujeres en los años 90 y también de lo que estábamos el 2022”, expresó.

A la vez, subrayó que “entiendo que se ven con preocupación ejemplos de otros países, pero el ministerio de la Mujer y Equidad de género no es un capricho, es un ministerio creado por ley y debatido por tres años, y por lo tanto requiere un debate quien quiera ponerlo en cuestión”.

“Los planes que tiene nuestro ministerio no son una ocurrencia mía, de hecho, el primer plan nacional de igualdad, cuando nosotros hablamos de la transversalización de género, de que existen encargadas de género en todas las reparticiones, perdón, pero eso existe desde el Gobierno de Ricardo Lagos, no es un invento de este Gobierno”, enfatizó.