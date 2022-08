Lagos: “Lo que ocurrió ayer con los partidos de derecha es un signo positivo”

Después de participar en el seminario internacional “Los retos de la Gobernanza: América Latina en el siglo XXI” en el ex Congreso de Santiago, el expresidente Ricardo Lagos abordó el proceso constituyente y valoró el documento donde Chile Vamos reafirma su compromiso con la redacción de una nueva Carta Fundamental.



Este miércoles, RN, la UDI y Evópoli firmaron un documento llamado “Nueva y Buena Constitución para Chile”, donde plantean una serie de temas que a su juicio deberían formar parte de un texto constitucional.



Al respecto, Lagos destacó que “partidos que hasta ayer eran muy reacios a poder entender las necesidades que habían que hacer. Piense usted que desde 1990 estamos hablando estos temas, cuando se derrotó a Pinochet en el plebiscito”.



“Lo que ayer ocurrió con los partidos de derecha, es un signo positivo, en la dirección correcta, y esperemos entonces que ahora sí las cosas se hagan, porque buena parte que hemos tenido es esta caldera a presión que no se podían hacer los avances”, resaltó.



“Creo que el avance que ha tenido, por ejemplo, todo lo que dice relación con lo que son los derechos económicos y sociales que hay que garantizar, creo que es muy importante”, añadió.



El expresidente remarcó que “establecer el plebiscito es una buena idea, y ese plebiscito de salida, entonces, va a dar una respuesta. Me parece también, y es lo que he señalado, que pase lo que pase, va a tener que continuar el debate constitucional, por lo tanto me he preocupado de plantear una opción, de manera que ese debate constitucional llegue a buen puerto”.



“Me he preocupado de plantear una opción de manera que ese debate constitucional llegue a buen puerto, gane el Rechazo o el Apruebo, si eso lo tenemos claro, lo que tenemos que tener más claro es que tenemos que tener una Constitución que satisfaga a la mayoría de los chilenos”, agregó.



“Eso es una carta constitucional adecuada, porque esa carta constitucional trata de los procedimientos para que los chilenos que pensamos distinto nos pongamos de acuerdo y la verdad se encuentra cuando nos ponemos de acuerdo”, sentenció.