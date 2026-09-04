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Lanzan libro que explora el terror con una nueva mirada del campo chileno

“Ahí en la penumbra”, de Ignacio Espinoza, fue seleccionada en la convocatoria que Ediciones Mac-kay hizo en 2025. Y en siete relatos explora el realismo mágico, el horror y la fragilidad de la infancia.

Patricia Schüller Gamboa
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Lanzan libro que explora el terror con una nueva mirada del campo chileno

En el mes de la patria, donde se conmemora la chilenidad, llega una nueva mirada de la ruralidad desde la literatura. Esa es la apuesta del libro “Ahí en la penumbra” que será lanzado este viernes 4 en la Librería Mackay de Santiago (Manquehue Norte 2032).

Un niño que escucha voces en el campo, pero nadie le cree. Una niña que es aterrorizada por el fantasma de su abuelo tras la maldición de un circo. Y una madre extranjera que llega a una antigua casona donde debe enfrentar terrores más allá del prejuicio. Esos son parte de los siete cuentos que están en “Ahí en la penumbra”, libro debut de Ignacio Espinoza (en la foto) y que toma como eje de la narración el mundo rural.

“La narrativa chilena sigue sacando nuevas formas de contar la ruralidad y, en este caso, está más acentuado en el terror. En el campo hay muy buenas historias que no son solo el cuero o la llorona”, afirma el autor.

La desprotección de niños y niñas, mandatos de género. Desigualdad social, el racismo y la exclusión son temas que están presentes en el libro. “Si bien en el género uno espera que salga el muerto, el vampiro o el monstruo, creo que eso es solo el barniz de las múltiples dimensiones que ocurren en la realidad”, señala Espinoza.

Para la escritura de la obra participó en el taller literario de Diego Zuñiga –editor de Montacerdos–, y tomó como inspiración la vida en el campo, donde pasaba las vacaciones en casa de sus abuelos. Y a escritores como Mariana Enriquez, Manuel Rojas, Baldomero Lillo y la serie “El día menos pensado”.  

Convocatoria de Ediciones Mac-Kay 2025

Los siete cuentos de la obra fueron escogidos en la convocatoria que Ediciones Mac-kay hizo el 2025, proceso que este 2026 volvió a realizar y donde seleccionan unas seis obras por año.

“Para nosotros no se trata solo de elegir buenos manuscritos, sino de identificar aquellas obras en las que vemos una voz propia”, dice Joanna Maino, directora editorial y gerente de la librería Libros Mac-kay.

Espinoza también valora el proceso. “Hoy las editoriales independientes cada vez apuestan menos. Más encima este año se recortaron los fondos de cultura. Que aún existan casas que apoyen nuevas publicaciones es muy alentador y loable”. 

Y sobre la obra Maino adelanta que las historias apuestan por hablar de lugares de Chile sin idealizarlos. “Encontrarán  relatos ágiles, inquietantes y muy humanos. En los que muchas veces queda abierta la pregunta sobre dónde termina la realidad y comienza aquello que no podemos explicar”.

Source Texto: La Nación/Fotos: Cedidas
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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