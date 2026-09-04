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Quién es Diego Rosen, el empresario argentino detenido por el brutal crimen de un músico y su familia en México

El crimen ocurrió el pasado martes 1 de septiembre en una residencia ubicada en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Además de Meléndez, fueron asesinadas su esposa, embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

Eduardo Córdova
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Quién es Diego Rosen, el empresario argentino detenido por el brutal crimen de un músico y su familia en México

Un empresario argentino identificado como Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, fue detenido en México por su presunta participación en un múltiple homicidio. Entre las víctimas se encuentra el músico mexicano Jonathan Meléndez, tecladista y productor de Camilo Séptimo.

El crimen ocurrió el pasado martes 1 de septiembre en una residencia ubicada en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Además de Meléndez, fueron asesinadas su esposa, embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una trabajadora doméstica, recogió 24 Horas.

Junto a Rosen, la policía mexicana detuvo a un segundo sospechoso por su presunta vinculación con el ataque. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Rosen se desempeñaba en el sector inmobiliario y aparece vinculado a NOMAD Property México, firma dedicada al arriendo de propiedades en destinos turísticos como Valle de Bravo y Acapulco.

Asimismo, el imputado registraba denuncias previas por presuntos fraudes. Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado si esos antecedentes guardan alguna relación con el crimen.

La Fiscalía del Estado de México estableció que los homicidios habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas. Una de las principales líneas investigativas apunta a la relación comercial que existía entre Rosen y Meléndez.

Relación de confianza es clave en la investigación

Según los antecedentes oficiales, la relación previa entre uno de los sospechosos y las víctimas habría facilitado el ingreso a la vivienda. De esta forma, se explicaría que no existieran señales de violencia en las puertas de acceso.

De acuerdo con el reporte oficial, los agresores “habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”.

En tanto, los antecedentes recopilados dan cuenta de la violencia del ataque. Dos de los adultos y la menor presentaban impactos de bala en la cabeza. Además, dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas, mientras que la cuarta tenía un disparo en la espalda.

La mascota de la familia también fue encontrada muerta y atada al interior de la propiedad.

Por otra parte, el único sobreviviente fue el hijo de seis años del matrimonio, quien resultó ileso. El menor fue encontrado por funcionarios policiales cuando ingresaron a la vivienda.

Finalmente, la detención de los dos sospechosos se concretó tras el análisis de cámaras de seguridad. Los peritos continúan realizando diligencias para esclarecer el móvil y determinar la participación que habría tenido cada detenido.

Brutal crimen de músico y su familia en México: asesinaron a su esposa, su hija y una empleada
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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