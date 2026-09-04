Gobierno destaca avance de 7 proyectos de la agenda de seguridad

La Secretaría General de la Presidencia destacó que siete proyectos de la Agenda para el Combate al Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), registraron importantes avances esta semana en el Congreso Nacional.



Primero, la Segpres señaló que la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó por unanimidad el proyecto que fortalece los incentivos y moderniza la carrera funcionaria de Carabineros. Iniciativa del Gobierno que ahora continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda.



El proyecto busca hacer más atractiva la carrera policial. Mejorar los incentivos para permanecer en la institución. Y extender la trayectoria funcionaria, entregando a Carabineros mayores herramientas para gestionar su dotación y enfrentar la salida de personal.



Asimismo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a la Sala, la reforma a la Constitución Política en materia de detención para la ejecución de expulsiones administrativas.

Se aprobó en general el proyecto antibarricadas 2.0

En tanto, la Comisión de Seguridad de la Cámara, aprobó en general el proyecto antibarricadas 2.0 y despachó a la Sala el proyecto que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, para agilizar las investigaciones penales.



A esto se suma el despacho al Senado, para su segundo trámite constitucional, del proyecto que aumenta las sanciones por ofensas graves a la autoridad policial.



En el Senado, la Comisión de Constitución continuó con la votación en particular del proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para su pronto despacho.



Por último, la Comisión Mixta logró un acuerdo en el proyecto que aumenta a 24 horas el plazo de flagrancia. Con ello, la iniciativa quedó lista para ser votada en la sala del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso Nacional.



“El Gobierno va a seguir trabajando con urgencia para sacar adelante los proyectos de la agenda de seguridad. Quiero valorar el apoyo de los parlamentarios, de forma unánime, a algunas iniciativas, como la que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros”, declaró el ministro de la Segpres, José García Ruminot.



“Vamos a continuar con el trabajo legislativo, dialogando, para lograr que los proyectos de ACOT avancen con rapidez y con el apoyo más amplio posible, entendiendo que responden a una de las principales demandas que nos piden nuestros compatriotas”, cerró.