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Reportan sismo de magnitud 5 con epicentro al noreste de Los Vilos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) resportó que las mayores intensidades se situaron en Illapel, Vicuña y Montepatria con 5 grados Mercalli.

Patricia Schüller Gamboa
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Reportan sismo de magnitud 5 con epicentro al noreste de Los Vilos

Un temblor de magnitud 5.0 se registró a las 17:18 horas de este jueves, con epicentro a 7 kilómetros al  noreste de Los Vilos, en la Región de Coquimbo

Según consignó Radio Cooperativa, el movimiento telúrico tuvo un hipocentro estimado en 106 kilómetros de profundidad.

El sismo se sintió también en Santiago, aunque el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) resportó que las mayores intensidades se situaron en Illapel, Vicuña y Montepatria con 5 grados Mercalli.

En Salamanca y Quillota, en tanto, se reportó IV grados Mercalli; mientras que en la Región Metropolitana se detalló que fue de III grados en Tiltil, consignó el medio citado.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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