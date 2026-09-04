Marcha con Alma 2026: adultos mayores salieron a las calles para “celebrar la vida”

Las personas mayores que viven en Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) realizaron este jueves caminatas por sus barrios para promover una mirada positiva de la vejez. Y llamar la atención sobre desafíos como la pobreza, el abandono y la soledad.

Se trata de la “Marcha con Alma 2026”, que se realizó este jueves, a partir de las 15 horas, simultáneamente en ocho comunas de tres regiones del país.

Decenas de adultos mayores, caminando o en sillas de ruedas y acompañadas por cuidadores, salieron de sus hogares para recorrer las calles de La Florida, Ñuñoa, Buin, Casablanca, Quillota, Talca, Linares y Talcahuano. El objetivo es celebrar la vida, visibilizar a las personas mayores. Y reivindicar su derecho a seguir participando de la sociedad, aportando su experiencia, sus capacidades y su ternura.

“Me encanta saludar a la gente en la calle y recibir su cariño”, cuenta Amalia Fredes, de 86 años, quien se preparó para participar en la marcha de La Florida.

Generar una conversación sobre la forma en que Chile enfrenta el envejecimiento

La iniciativa busca también generar una conversación sobre la forma en que Chile enfrenta el envejecimiento. Y promover cambios culturales y medidas concretas frente a situaciones como el abandono y la soledad.

“Sabemos que muchas personas mayores están solas en sus casas, sin recibir visitas. O quedaron abandonadas en hospitales sin tener a dónde ir o quién los cuide. Esto nos debe interpelar a hacer un cambio cultural relevante respecto de cómo valoramos la vejez en Chile”, señala Karen Carrasco, directora del Hogar Cardenal José María Caro, de La Florida, y promotora de la iniciativa.

En algunas ciudades, la actividad tuvo además un importante componente comunitario. En Quillota, por ejemplo, se realizó un evento artístico en la Plaza de Armas.

“Las personas mayores tienen mucho que entregar y deben seguir ocupando un lugar relevante en nuestra sociedad”, afirma Leslie Pérez, directora del Hogar San Alberto Hurtado de Quillota.

Convoca a las familias, voluntarios, cuidadores

La “Marcha con Alma 2026” convoca no solo a adultos mayores, sino también a las familias, voluntarios, cuidadores, vecinos y toda la comunidad.

La actividad forma parte, además, de las acciones preparatorias del Día del Patrimonio Social, organizado por la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), que este año se realizará los días 4 y 5 de diciembre.

“Envejecer no puede significar quedar fuera de la vida social. Estar junto a las personas mayores, escuchar lo que pueden enseñarnos y reconocer que construyeron la sociedad en que vivimos y que siguen aportando al país, es una tarea de todos”, afirma Carolina Aburto, directora del Día del Patrimonio Social de COS.

Actualmente, en Chile viven cerca de 3,8 millones de adultos mayores, equivalentes aproximadamente al 18% de la población. Las proyecciones indican que hacia 2050 esta proporción podría alcanzar cerca del 30%, cuando aproximadamente uno de cada tres habitantes del país será una persona mayor.