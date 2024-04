Leo Caprile entregó detalles luego de sufrir infarto cerebral: “Es un llamado de atención”

El pasado fin de semana, el animador y locutor Leo Caprile reveló que debió ser internado de urgencia tras sufrir un infarto cerebral (ACV). Ahora, el comunicador entregó detalles sobre la compleja situación y apuntó que “le puede servir a mucha gente”.

En conversación con LUN, Caprile aseguró que el infarto cerebral “tiene que ver con cierta disciplina, con cuidarse, medirse la presión, el consumo de sal, los hábitos alimenticios, el descanso”.

Luego, detalló que la afección ocurrió mientras volvía a su domicilio de un evento, donde comenzó a perder “la fuerza en un brazo y se me durmió el bigote. No era un malestar que te da por un resfrío (…) Tomé la decisión, me desvié y llegué como en 20 minutos a la clínica”, indicó al medio citado.

El comunicador comentó que “podría estar hemipléjico”, pero que la “decisión de venir a tiempo a la clínica hizo la diferencia. Desde los síntomas hasta que te atiendan deben haber pasado no más de dos horas. Es inevitable que uno haga el siguiente ejercicio: no le hago caso a los síntomas, voy y me acuesto. El fenómeno sigue ocurriendo y a la mañana siguiente te despiertas con un daño cerebral tal vez irreparable”.

De acuerdo con su relato, un doctor le indicó que “este tipo de incidente que hice es autoprovocado por el nivel de estrés, la vida agitada, la alimentación desordenada. Tengo un centro de eventos, corro para acá y para allá, de repente como y a veces no”.

Asimismo, Caprile confesó que es hipertenso y que no era regular con los medicamentos. “Es un llamado de atención, uno tiene que ordenarse. Me conozco y sé que voy a cumplir con lo que tengo que hacer, porque quiero y necesito estar bien”, señaló.

Al ser consultado sobre el consumo de tabaco, el locutor declaró que lo hacía “más o menos harto hasta el viernes. Esto me va a ayudar a dejarlo. Uno se nota sano y sigue nomás, porque estas cosas no se ven”.