Longton descartó que interpelación a ministra Tohá sea un “paso previo” a una AC

El diputado Andrés Longton (RN) abordó los lineamientos de la interpelación en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

A partir de las 15:00 horas de este martes, la secretaria de Estado deberá comparecer ante la Sala de la Cámara de Diputados para abordar las preguntas que le hará Longton, las cuales estarán centradas en seguridad, crimen organizado, migración y la situación en la provincia de Arauco y La Araucanía.

“Las preguntas tienen que ver principalmente con lo que está pasando en el país respecto a las cifras. Vivimos una oleada de delitos violentos, de los cuales no se tiene precedentes”, adelantó el diputado.

“Este año es probable que se venga peor que el año pasado, y creemos que el Gobierno ha tenido una inmovilidad evidente, que tiene que ver principalmente por la poca convicción que tienen en abordar los temas de seguridad”, añadió.

El legislador de Chile Vamos acusó que “hemos visto un choque constante entre las dos almas del Gobierno, que algunos siente todavía que la seguridad es represión, y eso obviamente que ha impedido que se tomen medidas firmes y claras”.

“Ni hablar lo que ocurre con la migración, en la Macrozona Sur, con el terrorismo, que a algunos les da urticaria todavía usar la palabra terrorismo a pesar de que es claro y evidente que eso está ocurriendo en parte de nuestro país”, criticó.

El parlamentario agregó que hay “una agenda legislativa absolutamente deficiente, y que después de un año ha costado a tropezones que el Gobierno se ponga las pilas”.

“Creemos que todos esos elementos han dado señales equivocadas al país. Y, hoy día, lamentablemente, nuestro país tiene que encerrarse temprano en sus casas por el temor a no ser robado, sino de que lo maten. (…) Lamentablemente en nuestro país están matando más de la cuenta y se está normalizando que le quiten la vida a una persona, y eso no puede seguir ocurriendo”, sentenció.

De todas formas, Longton se desmarcó que lo dicho por el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseveró que la interpelación puede ser una apertura a una acusación constitucional.

“Yo por lo menos, creo que la acusación constitucional tiene unos ribetes muy distintos a una interpelación. La acusación constitucional tiene que ver con infracciones constitucionales y a las leyes, y la interpelación tiene que ver con una herramienta de fiscalización para ver cómo el Gobierno lo ha hecho en un tema tan importante, que hoy día tiene números tan dramáticos como la seguridad en nuestro país”, indicó al ser consultado al respecto.

“Yo considero que no es un paso previo. No es así, no es requisito, es una herramienta más, sin perjuicio de que el día de mañana, si obviamente la ministra comete una infracción a la Constitución y a las leyes, se pueda configurar una acusación constitucional. Nosotros lo evaluaremos en su mérito”, advirtió.