Los mejores shawarmas: qué hacer en Santiago para comerlos

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y quieren recorrer la ciudad a través de sus sabores, los shawarmas se han posicionado como una de las opciones favoritas dentro de la escena gastronómica local.

Su sabor es intenso y bien equilibrado, marcado por especias cálidas y aromáticas: la carne, marinada y asada lentamente, resulta jugosa y levemente ahumada, con notas de comino, pimienta y ajo que se perciben desde el primer bocado.

Desde La Nación, te recomendamos un recorrido por algunos de los mejores shawarmas de la capital, ideales tanto para comer al paso como para sentarse a disfrutar sin apuro.

Damasco Bistro

Uno de los spots imperdibles de comida árabe en Santiago es Damasco Bistró, reconocido por sus shawarmas de sabor intenso, relleno generoso y carnes jugosas. La propuesta destaca por preparaciones contundentes y bien condimentadas, que lo han convertido en un referente del rubro.

Cuenta con tres locales en Santiago y un sello que lo diferencia: si el pedido se demora más de 14 minutos, es gratis. Un guiño al servicio rápido que valoran sus clientes habituales.

Dentro de su carta, sobresalen los falafel en forma de corazón, crujientes por fuera y suaves por dentro, ideales para acompañar con sus salsas caseras. Los combos permiten elegir acompañamiento entre falafel, papas fritas o aros de cebolla, además de incluir bebida.

Ubicaciones

Holanda 079, Providencia

Portugal 927, Santiago

Santa Isabel 986, Santiago

Al Jazeera Restaurant

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan una experiencia gastronómica distinta, Al Jazeera Restaurant aparece como una opción especializada en cocina árabe. Con dos locales, uno en el centro y otro en Providencia, el restaurante ofrece shawarmas bien preparados y una variada selección de picoteos tradicionales.

Estas preparaciones pueden disfrutarse tanto en su formato tradicional como al plato. Un ejemplo es el shawarma al plato de pollo, que incluye ave, arroz árabe, papas fritas, lechuga, tomate y salsa.

El menú también invita a probar clásicos de la cocina árabe como hojas de parra rellenas, kubbe frito y crudo, hummus y falafel, ideales para compartir y explorar distintos sabores.

Además, Al Jazeera ofrece servicios para empresas y eventos, donde su máquina de shawarma se convierte en parte de la experiencia, sirviendo shawarmas en formato cóctel y aportando un sello distintivo a cada celebración.

Ubicaciones

Av. La Dehesa 2121, Lo Barnechea

Guardia Vieja 189, Providencia

Huérfanos 1385, Santiago

Fofi

Especializado en cocina árabe libanesa, Fofi destaca por una amplia y bien cuidada selección de clásicos del recetario tradicional. Su carta incluye shawarmas, preparaciones al plato, hojas de parra rellenas, falafel, hummus, pan frito recién hecho, dulces árabes y una variedad de salsas que realzan cada preparación.

Además de los sabores tradicionales del shawarma, el local ofrece propuestas que elevan la experiencia. El Shawarma Carne Original del Líbano combina pan pita con carne marinada y asada en la espada, papas fritas crujientes integradas al relleno, salsas de ajo y tarator, cebolla, perejil y pepinillos, logrando un equilibrio intenso de sabor y textura.

En tanto, el Shawarma Fofi Carne, creación estrella de la casa, mantiene la base de carne asada pero suma falafel crujiente dentro del pan, junto a vegetales frescos y salsas caseras, aportando un sello propio para quienes buscan una opción más contundente.

Una propuesta que combina sabores intensos, texturas contrastadas y aromas especiados, pensada para disfrutar con tiempo y sin apuro.

Ubicaciones

Doctor Manuel Barros Borgoño 24B, Providencia

Avenida Los Leones 2500, Providencia

Don Shawarma

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan una opción realmente contundente, Don Shawarma aparece como una alternativa ideal.

Con dos locales en la capital, el recinto se ha hecho conocido por ofrecer shawarmas de gran tamaño, que pueden llegar hasta un kilo de peso, con proteína a elección: pollo, carne, mixto, falafel o carne mechada.

La propuesta no se queda solo en lo tradicional. Su carta incorpora preparaciones más “americanizadas”, como hamburguesas de shawarma, choriwarmas y una amplia selección de opciones en formato cóctel, pensadas para compartir.

Ubicaciones