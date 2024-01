Machi Celestino Córdova salió en libertad condicional y abogado de la familia Luchsinger-Mackay anunció que apelarán

El machi Celestino Córdova salió pasada la medianoche desde el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Vilcún, tras recibir la libertad condicional de parte de los tribunales de Temuco. La Corte de Apelaciones no alcanzó a tramitar la orden de no innovar solicitada por el Gobierno.

El abogado de la familia Luchsinger-Mackay, Carlos Tenorio, en conversación con Radio Cooperativa, sostuvo, tras concretarse la excarcelación del machi, que “lamento mucho lo ocurrido. Así funciona el sistema judicial”.

Tenorio confirmó que apelarán este jueves a la determinación adoptada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que en un fallo dividido acogió el recurso de amparo de la defensa, anuló la resolución anterior de esa instancia penal y ordenó tramitar su libertad condicional.

La liberación se concretó a las 00:26 horas de este jueves, cuando se cumplen 11 años del crimen de los Luchsinger-Mackay y luego de que la Comisión de Libertad Condicional de La Araucanía concediera el beneficio a Córdova tras la controvertida resolución del tribunal de alzada.

NO HIZO DECLARACIONES



El Juzgado de Garantía de Temuco ordenó la tarde de este viernes el beneficio, después de que la corte acogió un recurso de amparo de la defensa y ordenó tramitar la libertad condicional de Córdova, quien finalmente abandonó el CET en una camioneta con sus pertenencias, sin hacer declaraciones. La Comisión de Libertad Condicional le había rechazado el beneficio.



Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco falló el martes que “el sentenciado ha cumplido con la totalidad de las exigencias reglamentarias que le eran aplicables al tiempo de iniciar su condena y mayoritariamente con las exigencias en actual vigencia para optar al beneficio de libertad condicional, manifestando incluso empatía por el daño generado por el ilícito”.



Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró el mismo martes que “no estamos de acuerdo con la entrega del beneficio de libertad condicional y, por lo tanto, vamos a apelar a la resolución que ha tomado la Corte de Apelaciones, de invalidar la negativa que se había dado a este beneficio”.



“Vamos a apelar buscando que se mantenga la prisión efectiva en este caso. Estamos frente a un delito grave, que es conocido por la opinión pública”, añadió junto con anunciar la presentación de una orden de no innovar que no alcanzó a ser vista en la corte para impedir la salida de Córdova.



Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay, declaró que “de nuevo tenemos que pasar un trago amargo de ese hecho que ocurrió cuando nos mataron a nuestros papás”.



El machi de la comunidad Chicahual Córdova (Lof Lleupeco) fue condenado en febrero de 2014 a 18 de años de prisión por el delito de incendio con homicidio del matrimonio de agricultores Werner Luchsinger y Vivian Mackay, cometido el 4 de enero de 2013 en Vilcún, Región de La Araucanía.