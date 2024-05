Madre de Tomás Ross llegó a La Moneda para reunirse con el Presidente Boric

Exactamente a las 13:13 ingresó Camila Gómez a La Moneda al culminar su caminata de cerca de 1.300 kilómetros desde Chiloé a Santiago con el fin de reunir fondos para el tratamiento de su hijo de 5 años, Tomás Ross, afectado por una distrofia muscular degenerativa.



Camila Gómez ingresó junto a Marcos Reyes, presidente de la Fundación de Familias Duchenne. Ambos se reunirán con el Mandatario y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a quienes entregarán una propuesta para enfrentar los tratamientos de este mal.



Más temprano, en la comuna de San Bernardo, a las 8 horas comenzó la parte final de 20 kilómetros de su caminata a La Moneda, iniciada a fines de abril pasado, con el fin de obtener el tratamiento para su hijo.



La mujer salió desde Colón con Freire y siguió el recorrido por Gran Avenida, San Diego, Bandera y Moneda para llegar al Palacio de Gobierno. Previamente, se entrevistó con el gobernador Claudio Orrego.



En el trayecto, la mujer recibió múltiples expresiones de apoyo mientras la marcha se desarrolló con custodia de Carabineros y escolta de Bomberos y otras instituciones que se sumaron a esta parte final de la caminata.



Al llegar este martes a Paine, Región Metropolitana, la madre de Tomás Ross agradeció al pueblo chileno. Admitió haber dejado “los pies en la calle por esto, trabajé duro por obtener esto, empecé en noviembre haciendo campaña con mi hijo, vendiendo milcao, haciendo empanadas, haciendo muchas cosas y no daban resultado”. Sin embargo, el sábado logró reunir los $3.500 millones para el tratamiento de su hijo en Estados Unidos.



La mujer recalcó que decidió “seguir caminando, pese a haber cumplido la meta, porque aquí no es solo Tomás. Acá hay un gran problema en salud”. En cuanto a la reunión con el Presidente Boric, señaló que “nosotros vamos a dar una propuesta para que todos estos problemas en salud no sigan ocurriendo y esperamos que sea bien acogida”.