Maluco es el tercer confirmado del nuevo reality de Mega, “El Internado”

Este miércoles, Mega anunció al recordado exintegrante de “Mekano”, Maluco, como el tercer participante confirmado de “El Internado”, nuevo reality show del canal.

Luciano Cardoso, nombre real de Maluco, se une a los ya confirmados Di Mondo y Daniella Campos. A la vez, está será la primera experiencia del ex “Café con Leche” en un espacio de telerrealidad.

En diálogo con la señal del Grupo Bethia, el oriundo de Río de Janeiro manifestó en torno a su ingreso que “vengo como una estrella fugaz, dándolo todo porque Maluco está más vivo que nunca”.

“Yo creo que todo lo que hicimos afuera, nuestro pasado, y lo que vamos a vivir ahora en el presente en este reality es lo que de verdad importa. Todo eso influye en cómo será nuestro futuro, y en cómo la gente nos verá realmente. Estamos dispuestos para la escena y para pasarlo bien”, añadió.

Asimismo, en cuanto al desafío de cocinar, declaró que “es una experiencia nueva para mí, pero con el chef Yann y en la academia dirigida por él, daré lo máximo que pueda para, al menos, aprender lo básico. Esa es mi meta… y si puedo llegar al final, ¡fantástico!”.

Consignar que este reality, el cual será conducido por Tonka Tomicic junto al chef Yann Yvin, tendrá a 18 famosos en un encierro de convivencia extrema 24/7.

Según informó Mega, los participantes deberán superar “exigentes pruebas físicas y de cocina, además de tener que ingeniárselas para cultivar, cosechar y producir los ingredientes de sus preparaciones”.