Home Vanguardia "maluco es el tercer confirmado del nuevo reality de mega, “el int..."

Maluco es el tercer confirmado del nuevo reality de Mega, “El Internado”

El recordado exintegrante de “Mekano” se sumará al nuevo espacio de telerrealidad del canal. “Vengo como una estrella fugaz, dándolo todo porque Maluco está más vivo que nunca”, señaló en torno a su participación.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Este miércoles, Mega anunció al recordado exintegrante de “Mekano”, Maluco, como el tercer participante confirmado de “El Internado”, nuevo reality show del canal. 

Luciano Cardoso, nombre real de Maluco, se une a los ya confirmados Di Mondo y Daniella Campos. A la vez, está será la primera experiencia del ex “Café con Leche” en un espacio de telerrealidad.

En diálogo con la señal del Grupo Bethia, el oriundo de Río de Janeiro manifestó en torno a su ingreso que “vengo como una estrella fugaz, dándolo todo porque Maluco está más vivo que nunca”.

“Yo creo que todo lo que hicimos afuera, nuestro pasado, y lo que vamos a vivir ahora en el presente en este reality es lo que de verdad importa. Todo eso influye en cómo será nuestro futuro, y en cómo la gente nos verá realmente. Estamos dispuestos para la escena y para pasarlo bien”, añadió. 

Asimismo, en cuanto al desafío de cocinar, declaró que “es una experiencia nueva para mí, pero con el chef Yann y en la academia dirigida por él, daré lo máximo que pueda para, al menos, aprender lo básico. Esa es mi meta… y si puedo llegar al final, ¡fantástico!”.

Consignar que este reality, el cual será conducido por Tonka Tomicic junto al chef Yann Yvin, tendrá a 18 famosos en un encierro de convivencia extrema 24/7. 

Según informó Mega, los participantes deberán superar “exigentes pruebas físicas y de cocina, además de tener que ingeniárselas para cultivar, cosechar y producir los ingredientes de sus preparaciones”.

Source Texto: La Nación/Foto: Mega
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Presidente Boric encabeza ceremonia en homenaje al nat...

En el tradicional acto, realizado en el Parque Monumental Bernardo O’Higgins de Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, Boric destacó que “nos corresponde, como cada año, desde nuestra independencia, rendir homenaje a quien llamamos, con toda justicia, el Padre de la Patria. Y es que es el amor y el compromiso que don Bernardo O’Higgins profesó por el Chile que nacía y el respeto que los chilenos y chilenas le guardan a quien sacrificó todo lo suyo, es realmente hoy día un orgullo rendirle honores”.

Leer mas
Nacional

Hallan cuerpo de adolescente arrastrado por el río dur...

El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ríos, informó que se solicitó apoyo a la Brigada Subacuática desde Santiago, además del despliegue de la Brigada Aeropolicial. Paralelamente, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), bomberos y drones de la Delegación Presidencial participan en las labores.

Leer mas
Nacional

Sharp: “La alianza que llevó al Presidencia a Bo...

El candidato a diputado del Distrito 7 por el pacto “Verdes, Regionalistas y Humanistas” sostuvo, en conversación con Tele13 Radio, que está “convencido que Jeannette Jara puede ganar la presidencial, pero para eso tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que salir de la idea de hablarle la barra brava o a los convencidos y conquistar a mucha gente, incluso a gente que ha sido detractora de este Gobierno, de que va a poder vivir mejor con Jeannette Jara en la Presidencia de la República”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/