Marcel cerró exitoso Chile Day en Londres: Asistieron más de 500 inversionistas

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, terminó este jueves su participación en la nueva versión de Chile Day, desarrollada en Londres, Reino Unido. El evento, organizado por Inbest Chile y la cartera con el fin de promover el mercado financiero chileno como destino de inversión, se desarrolló durante dos jornadas y contó con la participación de más de 500 inversionistas y directivos del mundo empresarial.



Marcel expuso en el panel “Construyendo un centro mundial de hidrógeno verde”, donde compartió escenario con el ministro de Energía, Diego Pardow; el responsable del grupo de Finanzas Verdes del Banco Santander, Lucas Aranguena, y el presidente de MAE & Ioneer, James Calaway.



En su exposición, el ministro abordó los tres componentes que, a su juicio, son claves para poder avanzar en el desarrollo de esa industria en nuestro país: financiamiento, logística y regulación.



“El hidrógeno verde es una industria emergente en desarrollo y tenemos que pensar en ello en esos términos. Esta no es una industria bien establecida con una tecnología bien conocida. Entonces, lo que eso significa para la política pública es que debemos pensar en al menos esas tres dimensiones”, remarcó Marcel.



En ese sentido, explicó que en términos de regulación el hidrógeno verde “hay que pensarlo como una categoría en sí misma”. Recordó que este es uno de los criterios esbozados en el plan estratégico que considera una tipología específica para las evaluaciones ambientales y para otros procesos de permisos de esta industria.



“Cuando se trata de hidrógeno verde, no se está pensando en cualquier otra inversión en la que se evalúa el impacto ambiental en sí, sino que en realidad lo que se está tratando de hacer es desarrollar una industria que por sí sola reducirá las emisiones no solo en Chile sino en otras partes del mundo”, agregó.



Tras ese panel, el ministro sostuvo reuniones con inversionistas organizado por HSBC y posteriormente fue recibido por autoridades del Tesoro de Reino Unido encabezadas por el secretario económico, Andrew Griffith. En esa instancia se abordaron temáticas como finanzas sostenibles, Fintech, además de la intención de avanzar en cooperación e intercambio de conocimiento.



Este viernes Marcel estará en Santiago de Compostela, España, para formar parte de la reunión del directorio del banco CAF, donde se encontrarán los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para abordar el estado actual de la red de seguridad financiera global.



Esta será la primera reunión del país después de oficializar su ingreso como miembro a tiempo completo, y en la oportunidad el ministro se reunirá con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el presidente del BID, Ilan Goldfajn.



Actualmente, la CAF cuenta con 18 miembros de América Latina y el Caribe, así como España, Portugal y trece bancos privados latinoamericanos.