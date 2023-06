Marcel: “Los pactos se construyen conversando, no a través de declaraciones”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó lo que será el segundo intento con la reforma tributaria, a propósito de su próxima tramitación en julio en el Senado y las posturas más reticentes que han adelantado desde Chile Vamos y el Partido Republicano.



Este jueves, señaló que “lo primero es sentarse a conversar. Ahí podremos ver exactamente no sólo lo que se plantea respecto a impuestos, sino que el punto es salirnos de la dinámica de discutir solo de impuestos, sino que hablar de pacto fiscal”.



“Una vez que veamos los distintos elementos de este pacto fiscal, tenemos que ver dónde tenemos coincidencias y diferencias, y donde las hay respecto de los distintos actores. Los pactos se construyen conversando, no a través de declaraciones”, agregó.



El secretario de Estado aseveró que “creo que todo el mundo entiende que es necesario conversar y buscar entendimientos en temas tan importantes como el fiscal. Tenemos que tener claro que si los temas fiscales no los dejamos bien resueltos ahora, no van a desaparecer”.



En esa línea, ejemplificó con la ley de royalty minero, la cual “estuvo cinco años en tramitación legislativa, hubo momentos en que parecía imposible. Sin embargo, se conversó con la industria, con los parlamentarios y se fue encontrando el camino considerando no sólo la aplicación de impuestos, sino que también el destino de los recursos, justamente lo que estamos tratando de hacer ahora”.



“El resultado es que hoy día el sector minero tiene certidumbre respecto de los impuestos que le corresponde pagar, y como me han dicho varios ejecutivos del mundo minero, ahora podemos concentrarnos en los proyectos. Eso es lo que deberíamos buscar a nivel del conjunto del país”, sumó.



DICHOS DEL EXPRESIDENTE PIÑERA



Marcel se refirió la postura del exmandatario Sebastián Piñera, quien en la mañana de este jueves sostuvo que antes de una reforma tributaria “primero tenemos que racionalizar el gasto público”, pues “hay enormes bolsones de ineficiencia, despilfarro y corrupción”. Además, acusó que “actualmente no hay un compromiso con el crecimiento”.



En respuesta, Marcel afirmó que “justamente los temas que están planteados por el pacto fiscal incluyen el crecimiento, incluyen la eficiencia del gasto público y el destino de los recursos”.



“Se parece mucho al acuerdo que el propio presidente Piñera suscribió con el Gobierno el año 90′, la primera reforma tributaria en democracia. Había sectores en aquella época que estaba muy en desacuerdo, pero el propio presidente Piñera tuvo el liderazgo, en aquel momento desde la oposición, para allanarse a conversar y finalmente se aprobó una reforma tributaria que fue plenamente consistente con cifras de crecimiento muy altos en el país en aquella época”, añadió.



“Así que yo creo que en su historia el propio Presidente Piñera tiene una experiencia muy positiva en esta materia y no entiendo por qué no podríamos revivirla en este momento”, acotó.