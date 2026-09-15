Más de 400 mil vehículos ya salieron de Santiago: MOP prepara operativo especial por Fiestas Patrias

Ad portas de la celebración de las Fiestas Patrias, más de 400 mil vehículos ya salieron de la Región Metropolitana durante los últimos días. Sin embargo, se prevé que el peak de congestión en carreteras se registrará este jueves.

Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reforzaron este martes el llamado para planificar los viajes y adoptar medidas de seguridad. Todo esto, frente a la masiva salida de autos desde Santiago.

Según informó La Tercera, el ministro (s) del MOP, Nicolás Balmaceda, detalló que aún se espera la salida de poco más de 400 mil vehículos durante el jueves, viernes y sábado.

“Como es tradicional, estamos trabajando para aumentar la seguridad en nuestras rutas y también para permitir un flujo más fluido”, precisó Balmaceda.

Las medidas del MOP

En el marco del plan de contingencia que prepara el MOP, habrá diferentes medidas que se implementarán en las carreteras. Esto incluye el “peaje a luca”, lo cual permitirá a vehículos livianos pagar $1.000 en determinados horarios.

Concretamente, el jueves 17 se aplicará entre las 07:00 a 13:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa). También estará vigente en la Ruta 5 Sur (Peaje Nueva Angostura, en ambos sentidos) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

La medida se repetirá el viernes 18 entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte. El domingo 20 volverá a aplicarse en ambas rutas, entre las 07:00 y 12:00 horas.

Por otra parte, se contempla una rebaja del 50% en los peajes para camiones y vehículos pesados de dos o más ejes, entre la medianoche y las 7:00 horas, durante el jueves, viernes y domingo.

Asimismo, habrá restricciones horarias para la circulación de camiones. Lo anterior, con el objetivo de evitar que coincidan con los periodos de mayor flujo de vehículos livianos.

Además, Carabineros confirmó el reforzamiento de fiscalizaciones en las principales rutas del país durante esos días.