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Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declaró culpable de blanqueo de capitales

El venezolano, deportado a Estados Unidos el pasado mayo, reconoció asimismo su culpabilidad por un cargo de transacciones financieras ilícitas ante la jueza de distrito Kathleen Williams. Así lo informan el portal de noticias Efecto Coyuco y la cadena de televisión VPI.

Patricia Schüller Gamboa
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Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declaró culpable de blanqueo de capitales

El exministro Alex Saab, considerado el testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable de blanqueo de capitales, entre otros delitos. Esto tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos durante una audiencia celebrada este martes ante un tribunal federal en Miami.

El venezolano, deportado a Estados Unidos el pasado mayo, reconoció asimismo su culpabilidad por un cargo de transacciones financieras ilícitas ante la jueza de distrito Kathleen Williams. Así lo informan el portal de noticias Efecto Coyuco y la cadena de televisión VPI.

El también empresario cambió así su declaración del pasado 24 de julio. Si bien los términos de su acuerdo con las autoridades estadounidenses no han trascendido hasta el momento.

Su traslado al país norteamericano fue autorizado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien decidió relevarlo de sus distintos cargos apenas semanas después de la captura de Maduro en enero de este año.

El acuerdo de Saab, hombre de confianza de Maduro, y Washington se produce mientras el exmandatario permanece en una prisión de Nueva York, acusado de cargos federales vinculados al narcotráfico.

Saab ya estuvo en prisión durante más tres de años en el país norteamericano por presunto blanqueo de capitales. Fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020. Esto tras una solicitud de Estados Unidos y extraditado en octubre de 2021.

Posteriormente, fue excarcelado tras un acuerdo entre Washington y Caracas, que incluía también la puesta en libertad de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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