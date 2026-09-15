Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para conocer en Maipú

Maipú es una de las comunas de Santiago donde es posible encontrar una amplia oferta de restaurantes con formato de tenedor libre. Hay alternativas para quienes buscan carnes, comida peruana, preparaciones internacionales y buffets con distintas estaciones.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres comer sin tener que elegir un solo plato, existen opciones que permiten recorrer diferentes preparaciones durante una misma visita. A continuación, conoce tres tenedores libres que puedes considerar para una salida gastronómica en Maipú.

Qué hacer en Santiago: un buffet internacional sin límite de tiempo

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú.

Ruta de la Seda propone un buffet internacional donde los comensales pueden recorrer distintas estaciones gastronómicas y armar sus propios platos.

La propuesta permite encontrar preparaciones de diferentes estilos y repetir durante la visita. Uno de sus atractivos es que el servicio funciona sin límite de tiempo, por lo que puedes comer con mayor tranquilidad.

Es una alternativa especialmente interesante para quienes prefieren los buffets con variedad y quieren probar diferentes preparaciones en una sola salida.

Qué hacer en Santiago: gastronomía peruana y carnes a la parrilla

Olivo Limón Maipú

Dirección: Avenida Pajaritos 3471, Maipú.

Olivo Limón Maipú ofrece un buffet basado principalmente en gastronomía peruana, con distintas preparaciones para recorrer durante la visita.

La propuesta incorporó además carnes a la parrilla preparadas al momento, ampliando la oferta del buffet con cortes de carne que se suman a las preparaciones peruanas.

El restaurante también cuenta con una promoción de cumpleaños en la que el festejado puede acceder gratuitamente al buffet al asistir acompañado de al menos una persona que pague su consumo.

Qué hacer en Santiago: un tenedor libre para disfrutar en familia

Vaca & Vaco Maipú

Dirección: Avenida Los Pajaritos 3151, Maipú.

Vaca & Vaco es otra alternativa para quienes buscan un tenedor libre en la comuna. Su propuesta reúne carnes a la parrilla, platos calientes, ensaladas, acompañamientos y postres.

Una de sus principales características es que el buffet funciona sin límite de tiempo, por lo que es posible recorrer las distintas preparaciones sin tener que comer apurado.

El restaurante también puede ser una opción para grupos y familias que buscan variedad en un mismo lugar, especialmente porque combina preparaciones calientes, carnes y alternativas más ligeras.

Tres alternativas para comer sin límites en Maipú

Maipú ofrece opciones diferentes para quienes disfrutan del formato de tenedor libre. Ruta de la Seda destaca por su propuesta internacional, mientras Olivo Limón suma gastronomía peruana y carnes a la parrilla.

Vaca & Vaco, en tanto, apuesta por una propuesta más amplia, con carnes, platos calientes, ensaladas y postres.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres salir del circuito habitual del centro o Providencia, estos tres tenedores libres permiten conocer distintas propuestas gastronómicas sin salir de Maipú.