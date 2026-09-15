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Arrau responde a municipios y asegura que reglamento no crea nuevas sanciones

El titular de Seguridad Pública, sobre las críticas de algunos municipios, aseguró “que vamos a tomar todos esos comentarios para hacer las clarificaciones para evitar cualquier tipo de malentendido. Así que agradecemos a los municipios que nos han hecho ver esta redacción, que puede dar espacio a interpretaciones equívocas”.

Patricia Schüller Gamboa
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Arrau responde a municipios y asegura que reglamento no crea nuevas sanciones

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas de distintos municipios al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, asegurando que el texto no crea nuevas sanciones y que las exigencias cuestionadas ya están establecidas por ley. Sin embargo, reconoció que algunas redacciones pueden prestarse para “interpretaciones equívocas” y adelantó que serán ajustadas.

“El reglamento ingresado a Contraloría se ha conversado con varias oficinas de municipios” y “hubo un trabajo previo muy importante por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito”, aseguró el titular de Seguridad.

Añadió que “lo que hace es simplemente remitir a una ley ciertos casos que estaban en la ley, y lo remite a la ley: qué pasa si es que no se cumple o si se cumplen ciertas cosas”.

Sobre las críticas de algunos municipios aseguró “que vamos a tomar todos esos comentarios para hacer las clarificaciones para evitar cualquier tipo de malentendido. Así que agradecemos a los municipios que nos han hecho ver esta redacción, que puede dar espacio a interpretaciones equívocas”.

“Bajo ningún punto estamos creando sanciones que no existan de manera legal vía reglamentaria. Si uno lee el texto, lo único que hace es remitir a una ley”, aseguró Arrau en respuesta a las críticas de algunos municipios en relación a demasiadas exigencias.

Agregó que con seguridad que “haremos los ajustes correspondientes para evitar estas malas interpretaciones”.

“Un reglamento tan extenso, un sistema tan complejo, seguramente va a tener varias observaciones por parte de Contraloría. Hemos tomado contacto con las asociaciones de municipios, con los alcaldes, para explicarles esta situación, para que haya tranquilidad”, finalizó Arrau.

Felipe Alessandri: “Las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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