Arrau responde a municipios y asegura que reglamento no crea nuevas sanciones

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas de distintos municipios al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, asegurando que el texto no crea nuevas sanciones y que las exigencias cuestionadas ya están establecidas por ley. Sin embargo, reconoció que algunas redacciones pueden prestarse para “interpretaciones equívocas” y adelantó que serán ajustadas.



“El reglamento ingresado a Contraloría se ha conversado con varias oficinas de municipios” y “hubo un trabajo previo muy importante por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito”, aseguró el titular de Seguridad.



Añadió que “lo que hace es simplemente remitir a una ley ciertos casos que estaban en la ley, y lo remite a la ley: qué pasa si es que no se cumple o si se cumplen ciertas cosas”.



Sobre las críticas de algunos municipios aseguró “que vamos a tomar todos esos comentarios para hacer las clarificaciones para evitar cualquier tipo de malentendido. Así que agradecemos a los municipios que nos han hecho ver esta redacción, que puede dar espacio a interpretaciones equívocas”.



“Bajo ningún punto estamos creando sanciones que no existan de manera legal vía reglamentaria. Si uno lee el texto, lo único que hace es remitir a una ley”, aseguró Arrau en respuesta a las críticas de algunos municipios en relación a demasiadas exigencias.



Agregó que con seguridad que “haremos los ajustes correspondientes para evitar estas malas interpretaciones”.



“Un reglamento tan extenso, un sistema tan complejo, seguramente va a tener varias observaciones por parte de Contraloría. Hemos tomado contacto con las asociaciones de municipios, con los alcaldes, para explicarles esta situación, para que haya tranquilidad”, finalizó Arrau.