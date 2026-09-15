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Minsal pide renuncia a seremi de Salud de La Araucanía por polémicos dichos tras incendio en Pitrufquén

Desde el Ministerio de Salud señalaron que las declaraciones del Dr. José Bravo Burgos “no estuvieron a la altura”, luego de que, ante el eventual cierre de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam), planteara que “si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”.

Leonardo Medina
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Minsal pide renuncia a seremi de Salud de La Araucanía por polémicos dichos tras incendio en Pitrufquén

El Ministerio de Salud (Minsal) solicitó la renuncia del Dr. José Bravo Burgos como seremi de Salud de La Araucanía, tras las declaraciones que realizó luego del incendio que afectó a un hogar de adultos mayores en Pitrufquén.

Consignar que dicha tragedia, ocurrida la noche del pasado viernes, provocó la muerte de 16 adultos mayores.

Luego del siniestro, y durante un punto de prensa, Bravo fue consultado sobre el eventual cierre de otros Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) por irregularidades. 

“Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes donde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”, indicó la exautoridad, según consignó Emol

Comunicado del Minsal

Bajo ese contexto, desde el Minsal emitieron un comunicado, confirmando que pidieron la renuncia de Bravo. 

“Se ha solicitado la renuncia del Dr. José Bravo Burgos al cargo de Secretario Regional Ministerial de Salud de La Araucanía, agradeciendo el trabajo realizado durante estos meses de gestión”, indicaron, de acuerdo al citado medio. 

A su vez, explicaron que “en el contexto de la dolorosa tragedia ocurrida en Pitrufquén, consideramos que las declaraciones emitidas por la autoridad regional no estuvieron a la altura de esos estándares ni de la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad”.

Además, reiteraron su “compromiso con el respeto y la dignidad de las personas mayores, así como con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de las acciones que permitan resguardar su seguridad y bienestar”.

“La designación de quien asumirá la conducción de la Seremi de Salud de La Araucanía será informada oportunamente”, concluyeron. 

Source Texto: La Nación/Foto: Seremi de Salud La Araucanía
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