Gobierno anuncia plan para reforzar seguridad y cuidados de adultos mayores

Las ministras de Salud, May Chomali, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, anunciaron un plan de apoyo a los adultos mayores que se desarrollará a raíz del incendio ocurrido en la residencia de Pitrufquén, en La Araucanía, que dejó 16 fallecidos.



Esta planificación incluye la publicación de un registro de establecimientos con autorización sanitaria, el refuerzo de las fiscalizaciones con foco preventivo y la ampliación de las alternativas de cuidado según el nivel de dependencia.



La ministra Wulf explicó que el Gobierno ya se encontraba trabajando en esta materia, a través de la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores, el fortalecimiento de Senama y la revisión de las condiciones en que funcionan las residencias. La tragedia, señaló, obliga a acelerar ese trabajo y adoptar medidas que permitan entregar mayor seguridad e información a las familias.



“Como Ministerio de Desarrollo Social y Familia tenemos a Senama, que impulsa que el Estado y la sociedad civil estén preparados y pongan a las personas mayores en el centro. La Ley Integral de Personas Mayores robustece esa institucionalidad y se hace cargo de una realidad urgente: el cambio demográfico del país”, afirmó Wulf.



“La primera medida será fortalecer las condiciones para reaccionar frente a una emergencia. Y entregar a las familias información clara sobre las residencias que cuentan con resolución sanitaria”, aseguró.



La secretaria de Estado agregó que “como Gobierno ya veníamos trabajando para fortalecer la protección y el cuidado de las personas mayores. Lo ocurrido en Pitrufquén nos obliga a acelerar ese trabajo, reforzar la coordinación entre las instituciones y entregar respuestas concretas”.



“Nuestro objetivo es que las familias cuenten con información clara y que las personas mayores reciban cuidados adecuados, en espacios seguros y acordes con sus necesidades”, añadió.

Se dispondrá públicamente de la oferta de Eleam que cuentan con resolución sanitaria

La ministra Chomali anunció que se dispondrá públicamente de la oferta de Eleam que cuentan con resolución sanitaria: “Transparentar la información a las familias de cuáles son aquellos dispositivos que cumplen con todas las exigencias que están incorporadas en el Decreto 20, que son centros para la atención de adultos mayores con diferentes niveles de dependencia, sin dependencia, mediana dependencia o alto nivel de dependencia, y así puedan saber si el lugar donde ellos van a llevar a sus adultos mayores cumple con estas exigencias”.



Agregó que las fiscalizaciones abarcarán tanto a los establecimientos autorizados como a aquellos que aún no cuentan con resolución sanitaria. “Focalizadas en aspectos preventivos, para ver si estas instituciones, al menos, tienen las condiciones para enfrentar emergencias”.



“Lo importante es que, durante estas fiscalizaciones, se les entregan indicaciones para mejorar su sistema y así se va ayudando a que mejoren las condiciones para, finalmente, obtener una autorización sanitaria”, sostuvo Chomali.

Minsal ha catastrado cerca de 500 establecimientos sin autorización sanitaria

Añadió que el Minsal ha catastrado cerca de 500 establecimientos sin autorización sanitaria. Esto a partir de información recogida principalmente por los centros de atención primaria que concurren a vacunar a personas mayores. Advirtió que podrían existir otros recintos que todavía no han sido identificados.



Indicó que el Gobierno revisará estrategias de acompañamiento para lograr la formalización de residencias no autorizadas. Evaluando alternativas diferenciadas para personas autovalentes y para quienes presentan dependencia moderada o severa.



Sostuvo que se buscarán alternativas de infraestructura pública en desuso, que pueda ser utilizada por fundaciones para generar más cupos para personas que requieran cuidados “para que instituciones interesadas puedan habilitar espacios dignos y seguros para las personas mayores”, puntualizó Chomali.



El trabajo continuará de manera coordinada entre ambos ministerios. Invitando a otros actores relevantes en este ámbito como municipios, gobiernos regionales, y la sociedad civil organizada a través de fundaciones. Con el objetivo de ampliar progresivamente la oferta de cuidados y avanzar hacia un sistema en que las personas mayores que requieran cuidado residencial puedan vivir en establecimientos seguros, fiscalizados y adecuados a sus necesidades.

Medidas anunciadas



-Publicar en los sitios institucionales un registro de los establecimientos que cuentan con resolución sanitaria. Para que las familias puedan verificar esa información antes de tomar una decisión.



-Reforzar la fiscalización de establecimientos con y sin autorización sanitaria. Con especial atención en las condiciones de seguridad, prevención y respuesta ante emergencias.



-Revisar las medidas de respuesta frente a emergencias y entregar indicaciones a los establecimientos para que subsanen sus deficiencias y avancen hacia la obtención de la autorización sanitaria.



-Revisar la estrategia de acompañamiento a residencias que no cuentan con autorización, considerando los resultados de experiencias anteriores.



-Avanzar en un nuevo tipo de residencia o dispositivo para personas mayores autovalentes, con exigencias acordes con su nivel de dependencia y condiciones adecuadas de protección.



-Aumentar las alternativas para personas con dependencia moderada o severa, ampliando las alternativas de atención domiciliaria a través de la red de Apoyos y Cuidados, ante la falta de establecimientos capaces de recibir nuevos cupos.



-Evaluar el uso de hospitales que han quedado desocupados tras la construcción de nuevos recintos, para entregarlos en comodato a instituciones interesadas en habilitar espacios de cuidado dignos y seguros.