Matteo, el hijo de Andrea Bocelli que se robó las miradas de Viña 2024

La presentación del italiano Andrea Bocelli logró domar al “monstruo” de la Quinta Vergara debido a su impresionante despliegue técnico. El tenor invitó a diferentes artistas al escenario, donde uno de ellos se robó la atención. Se trata de Matteo Bocelli, hijo del artista, quien acompañó a su padre durante su primera presentación en el Festival de Viña.

El italiano de 26 años nació el 8 de octubre de 1997 en Luca, Italia. Con tan solo 6 años comenzó a tocar el piano, para luego perfeccionar su talento en el Conversatorio de Lucca, según consignó Emol.

En 2018, Matteo interpretó “Fall on Me” con su padre, y dos años más tarde participó en le canción “Can you feel the love tonight”, la cual fue presentada en vivo a cargo de Disney. Ya en 2023 lanzó su primer álbum, el cual está compuesto por 12 obras completas y que ostenta 70 millones de copias vendidas en todo el mundo.

De hecho, el artista ha colaborado con Sebastián Yatra, luego de que en 2022 se lanzara “Tu Luz”. A su vez, Matteo ha visitado países de Norteamérica y Europa con su tour “A night with Matteo”.

Asimismo, el artista italiano ha incursionado en el mundo del cine, luego de que en 2022 interpretara al “Príncipe Mustafa” en la película “Tres mil años esperándote”.

UNA EXPLOSIÓN EN REDES SOCIALES

Tras su éxitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2024, la cuenta oficial de Instagram de Matteo subió su número de seguidores de forma exponencial. De acuerdo con usuarios de X (exTwitter), el italiano pasó de 643 mil seguidores a 727 mil en el transcurso de unas horas.

Al mismo tiempo, sus publicaciones se llenaron de comentarios de usuarias chilenas. “Te invito a comer un completo y tecito para llevarte a casa con mamá”, “Te vi en Viña del Mar, bandío me roaste el corazón” y “Chile’s husband”, fueron tan solo algunos de los comentarios que dejó su aparición en Viña 2024.