Matthei: “Esta no es una comuna de crímenes y no permitiremos que la conviertan en un lugar así”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al homicidio de un hombre colombiano, de 26 años, ocurrido esta madrugada en la avenida Ricardo Lyon, entre las calles Providencia y Nueva Providencia.

“Los asesinatos en Providencia son muy inusuales”, dijo Matthei.

El joven se resistió al robo de su automóvil, por lo cual dos sujetos le dispararon por la espalda y provocaron su muerte.



La alcaldesa remarcó que “esta no es una comuna de crímenes y no permitiremos que la conviertan en un lugar así”.



Además, anunció que “presentaremos una querella porque no queremos que este crimen quede impune. Hay que buscar, detener y castigar a los responsables con todo el máximo peso de la ley”, consignó Emol.



Añadió que “lamento profundamente el asesinato de un joven ocurrido esta madrugada en nuestra comuna. A la familia y amigos de la víctima, nuestras condolencias”. “Quiero que sepan que ya estamos colaborando con Carabineros y la Fiscalía con registros de cámaras y toda la información disponible”.