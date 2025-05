Cámara aprueba informe de comisión investigadora que recomienda suspender programa de acompañamiento a niños trans

La Cámara de Diputados aprobó un informe en contra del programa Chile Crece con Orgullo, también conocido como Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), dirigido a personas trans y de género no conforme entre los 3 y 17 años, así como a sus familias.



Por 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, la Sala aprobó el informe de la comisión investigadora que tenía como objetivo reunir antecedentes sobre la ejecución de terapias y programas de acompañamiento a personas cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral.



La petición formulada por 74 diputadas y diputados surgió a partir de los cuestionamientos al citado Programa de Apoyo a la Identidad de Género. En el marco de la investigación, se solicitaron cifras a las autoridades sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) que ingresaron al PAIG. El gobierno, por su parte, explicó que dicho programa nace en el marco de la ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género (Ley N°21.120).



Sin embargo, el informe aprobado consignó que, pese a que el Minsal informó que el PAIG no incluye prescripción de hormonoterapia, nunca se mencionó que las duplas psicosociales del mismo tenían facultades para derivar menores de edad a ella.



Por ello, “no cabe duda alguna que el PAIG tiene una directa relación con la hormonoterapia a menores, en cuanto sirve como una puerta de entrada inductiva para ella, y que en la red pública de salud se habían realizado capacitaciones para materializar estas derivaciones”.



También se cuestionó el rol de esta dupla psicosocial, la cual no iría en el sentido de un acompañamiento “neutro”. Del mismo modo, se consideró que los requisitos para ejercer esta función “son extremadamente bajos considerando las atribuciones que tienen”.



El texto del informe agrega que se entregaron informaciones incompletas de la cantidad de menores ingresados al PAIG o el número de menores hormonados.



En las recomendaciones de la comisión, se llama a “suspender inmediatamente la ejecución del PAIG”. Del mismo modo, que el Ministerio de Salud ordene en la red pública no iniciar nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonación cruzada, en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme.



El documento también plantea que la cartera entregue la atención necesaria a los menores de edad que desistan o detransicionen.



Adicionalmente, se acordó enviar los antecedentes de esta investigación a la Contraloría General de la República, para que realice auditorías a todo el sistema público de salud.



En la misma línea, el informe postula realizar modificaciones legales para prohibir el ingreso a estos programas a menores de 14 años; eliminar el enfoque género afirmativo y disponer que el acompañamiento sea exclusivamente psicológico.



Finalmente, que los tratamientos hormonales o cirugías de reasignación de sexo solo puedan realizarse a personas mayores de 18 años.



Las y los legisladores que votaron a favor, insistieron en las críticas al funcionamiento de estos programas y que estas terapias pueden generar un daño permanente a NNA. Recalcaron que se aplican tratamientos hormonales a menores que tienen poca validez científica, sin respaldo legal y que no se respeta el derecho de los padres.



En tanto, entre quienes habían llamado a rechazar el informe, plantearon que hay errores graves en la implementación de los programas. Por esta razón, es necesario hacer correcciones a los mismos, reforzando que su rol es el apoyo psicosocial.



No obstante, se defendió su pertinencia y continuidad para resguardar los derechos de los NNA.