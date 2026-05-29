Carabineros descubrió 18 motores y más de 80 puertas en taller clandestino

Carabineros desbarató una desarmaduría clandestina en la comuna de San Bernardo, donde encontraron 18 motores con números de serie borrados y más de 80 puertas de vehículos en proceso de desarme.



La noche de este jueves, mientras realizaban patrullajes preventivos por calle Santa Catalina, personal policial fue alertado por vecinos del sector sobre un inmueble que estaba funcionando como taller informal de vehículos.



Ante estos antecedentes, los funcionarios policiales se acercaron al domicilio. Al escuchar ruidos de maquinaria en funcionamiento y al percatarse de que el portón se encontraba semiabierto, solicitaron ingresar al lugar. En ese momento, una persona escapó del inmueble, abandonando la maquinaria que utilizaba.



Al interior del domicilio, Carabineros encontró 18 motores de vehículos con sus números de serie borrados, de los cuales 11 mantenían encargo vigente por robo. Además, se hallaron más de 80 puertas de automóviles con el grabados de patentes borrado.