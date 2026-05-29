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PDG impulsa rebaja de dietas y fija tope de 10 sueldos mínimos para autoridades

La propuesta modifica el artículo 38 bis de la Constitución para impedir que la comisión encargada de fijar las remuneraciones de determinadas autoridades establezca montos superiores a dicho límite. La medida alcanzaría al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, senadores, diputados y otras altas autoridades contempladas en la normativa vigente.

Patricia Schüller Gamboa
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PDG impulsa rebaja de dietas y fija tope de 10 sueldos mínimos para autoridades

La bancada del Partido de la Gente (PDG) ingresó un proyecto de reforma constitucional que busca establecer un límite a las remuneraciones de las altas autoridades del país. Fijando que estas no puedan superar los diez sueldos mínimos mensuales.

La propuesta modifica el artículo 38 bis de la Constitución para impedir que la comisión encargada de fijar las remuneraciones de determinadas autoridades establezca montos superiores a dicho límite. La medida alcanzaría al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, senadores, diputados y otras altas autoridades contempladas en la normativa vigente.

Según las estimaciones de la bancada, la iniciativa permitiría generar un ahorro fiscal superior a los $10 mil millones anuales. Al tiempo que busca acercar a las autoridades a la realidad económica que enfrentan millones de familias chilenas.

“Poner un techo a las remuneraciones de las autoridades”

El jefe de bancada del Partido de la Gente, diputado Juan Marcelo Valenzuela, explicó que presentan este proyecto “para poner un techo a las remuneraciones de las autoridades y conectar a quienes ejercemos cargos públicos con la realidad económica y social que vive la mayoría de los chilenos”.

“Hoy un diputado gana más de 8 millones de pesos y con esta propuesta esa cifra bajaría a cerca de 5 millones 390 mil pesos. Una remuneración que nos parece más que adecuada para ejercer esta labor”, afirmó.

Valenzuela sostuvo que “en momentos en que el país atraviesa una estrechez económica, somos las autoridades elegidas por las personas quienes debemos dar la primera señal de austeridad y responsabilidad hacia Chile”.

“Siempre hemos planteado que los sueldos millonarios dentro del Estado deben rebajarse”

Por su parte, el diputado Javier Olivares aseguró que “siempre hemos planteado que los sueldos millonarios dentro del Estado deben rebajarse y estar acordes a la realidad del país. Quienes deciden dedicarse al servicio público tienen que entender que están para trabajar por la gente y no para recibir remuneraciones desproporcionadas.

En tanto, la diputada Eileen Urqueta recalcó que “la confianza en la política no se recupera solo con discursos, también con señales concretas.

La diputada Paula Olmos destacó que “como bancada, este proyecto representa un compromiso que hemos sostenido desde hace años. Desde 2021 hemos impulsado la necesidad de avanzar en una rebaja de la dieta parlamentaria”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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