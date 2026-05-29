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Tropas israelíes cruzaron estratégico río de Líbano y avanzan al centro del país

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que “nuestras fuerzas han cruzado el Litani y han avanzado hacia las posiciones dominantes. También estamos operando en Beirut y en el valle de la Becá, a lo largo de todo el frente. Y estamos asestando duros golpes a Hezbolá”.

Patricia Schüller Gamboa
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Tropas israelíes cruzaron estratégico río de Líbano y avanzan al centro del país

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este viernes que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cruzaron más allá del estratégico río Litani. Avanzando hacia posiciones estratégica desde el sur de Líbano hasta el centro del país.

“Nuestras fuerzas han cruzado el Litani y han avanzado hacia las posiciones dominantes. También estamos operando en Beirut y en el valle de la Becá, a lo largo de todo el frente. Y estamos asestando duros golpes a Hezbolá”, aseguró en una visita a las tropas desplegadas en Líbano, de lo que ha informado en un video publicado en redes.

“He hablado con las unidades que ahora están dentro del área y las escucho. Y también escucho a los soldados, algunos de los cuales están aquí detrás de mí. Aquí hay un gran espíritu de combate”, indicó en el mensaje.

Señaló que hasta la zona se han desplazado también el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

Previamente, Zamir afirmó que las tropas están cosechando “avances” en el marco de sus operaciones en el sur de Líbano. Donde las fuerzas israelíes siguen adelante con los ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril.

Hizo hincapié en que el objetivo es “dañar sistemáticamente” al partido-milicia chií libanés Hezbolá. Y destacó que “no hay lugar alguno para que sus miembros tengan inmunidad”.

En los últimos días el Ejército israelí está “intensificando” su ofensiva en Líbano. Donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Source Aton/Europa Press/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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