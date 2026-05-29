Qué hacer en Santiago: panoramas y ruta gastronómica por el Paseo General Holley

El Paseo General Holley, también conocido como Paseo La Villa, se ha transformado en uno de los sectores gastronómicos más llamativos de Providencia para recorrer y descubrir nuevos sabores.

Cafeterías, locales de comida asiática, bares y distintos espacios para compartir forman parte de la variada oferta que hoy reúne esta calle. Si estás buscando qué hacer en Santiago, este rincón de Providencia se posiciona como una excelente opción para disfrutar distintos panoramas en un solo lugar.

Qué hacer en Santiago: cafés, comida vegana y sabores diferentes en Paseo General Holley

El Café Holley

Dirección: Gral. Holley 50, 7510035 Providencia, Región Metropolitana.

El Café Holley es un espacio que destaca por su ambiente acogedor y su amplia variedad de cafés, chocolates calientes y repostería artesanal.

Dentro de su carta cuentan con opciones como espresso, latte, capuccino, flat white y frappés, además de alternativas más especiales como affogato, carajillo y chocolate italiano. También ofrecen una selección de tés e infusiones, limonadas caseras, smoothies y jugos naturales.

Para acompañar, el local tiene los churros clásicos, cheesecakes, brownies, tiramisú, tortas caseras y opciones de repostería vegana y sin gluten. Además, cuentan con desayunos, once y brunch que incluyen tostadas en pan masa madre, croissants, omelettes, frutas y café a elección.

Tofu Chang

Dirección: Gral. Holley 50, local 16, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, Tofu Chang es una parada ideal para quienes prefieren opciones veganas y comida asiática callejera.

Dentro de su carta cuentan con alternativas como baos rellenos de pollo vegano o tofu, gyosas veganas y vegetarianas, tofu frito, mini dogs, cheese dog, arrollados primavera y wantán frito. También ofrecen colaciones con arroz o papas fritas, además de curry y chapsui.

El local además tiene bubble tea, bebidas, papas fritas y distintas promociones, logrando que el local sea una excelente opción para quienes buscan una comida sabrosa y vegana.

@unaparejavegana Fuimos a conocer el nuevo Tofu Chang @tofuchang_ 📍ubicado a pasos del metro los Leones 🚇 Aquí encontramos sus tradicionales bubles teas 🧋comida taiwanesa 🇹🇼 ahora todo vegetariano-vegano, Tienen tofu frito, pollo frito vegano, baos vegetales y hasta arrollados primavera 🌱 Es un lugar express, al paso y conveniente, ideal para llevar o también puedes disfrutar sentado en su barra. Y si tienes suerte puedes encontrarte con el mismísimo tío Chang 🍀🤞🧧🥠 ♬ sonido original – Unaparejavegana

Qué hacer en Santiago: cafeterías, coctelería y panoramas para salir en Providencia

Kafera

Dirección: Gral. Holley 2277, Providencia, Región Metropolitana.

Dentro de su carta destacan preparaciones como el espresso, cappuccino, latte, matcha, frappés, chocolates calientes y distintas variedades de té, además de opciones dulces como waffles, churros con helado, brownie con helado, volcanes de chocolate y tortas.

También cuentan con desayunos y brunch que incluyen avocado toast, tostadas francesas y opciones veganas, además de wraps, quesadillas, ensaladas y sándwiches para quienes buscan algo más contundente.

Para el almuerzo, el local ofrece platos como lomo salteado, costillar, salmón a la grilla, pulpo grillado, carnes, pastas caseras y pizzas con ingredientes italianos. Además, tienen ceviches, camarones al pil pil, chorrillanas y tablas para compartir, convirtiéndose en una parada ideal dentro de una ruta gastronómica por el sector.

Barbazul Holley

Dirección: Gral. Holley 2285, Providencia, Región Metropolitana.

Dentro de los panoramas que puedes encontrar en el Paseo General Holley, Barbazul destaca como una alternativa ideal para quienes buscan un ambiente más nocturno, con música, tragos y espacios pensados para celebrar junto a amigos.

Si buscas qué hacer en Santiago, el local realiza cumpleaños, despedidas y eventos grupales, ofreciendo beneficios como tragos de cortesía para el festejado, promociones especiales según la cantidad de personas y espacios para grupos grandes o pequeños, además, permiten llevar torta.

También suelen realizar transmisiones de eventos deportivos en pantallas gigantes, acompañadas de promociones y ofertas especiales. De hecho, este sábado 30 el local transmitirá la final de la Champions League, transformándose en un punto de encuentro para quienes quieren ver el partido.