Qué hacer en Viña del Mar: los mejores spots fotográficos de la ciudad

Viña del Mar cuenta con una amplia variedad de espacios que destacan por su valor histórico, arquitectónico y natural, convirtiéndose en escenarios ideales para quienes disfrutan de la fotografía y de recorrer la ciudad.

A lo largo de sus calles es posible encontrar paisajes costeros, construcciones patrimoniales y áreas verdes para tomar fotografías y descubrir algunos de los rincones más representativos de la Ciudad Jardín. Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar, estos lugares son una excelente alternativa para sumar a tu recorrido.

Qué hacer en Viña del Mar: monumentos y postales icónicas frente al mar

Castillo Wulff

Dirección: Avenida Marina 37, Viña del Mar.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, Castillo Wulff es una parada imperdible. Ubicado sobre un roquerío frente al mar, entre la desembocadura del Estero Marga-Marga y Caleta Abarca. Este histórico edificio destaca por su arquitectura de estilo europeo y sus vistas panorámicas hacia la costa.

El castillo fue construido originalmente en 1906 por Gustavo Adolfo Wulff, años más tarde, el arquitecto Alberto Cruz Montt transformó la residencia en un castillo de piedra, agregando nuevas torres, terrazas y el característico torreón.

Además de su valor arquitectónico e histórico, el sector ofrece distintos rincones ideales para fotografías, ya que la estructura del castillo crea una de las vistas más conocidas de Viña del Mar. Actualmente el recinto es Monumento Histórico y sigue siendo uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad.

Hotel Restaurante Cap Ducal

Dirección: Av. La Marina 51, Viña del Mar, Valparaíso.

El histórico Cap Ducal es una parada imperdible, ya que está ubicado sobre las rocas frente al mar y a pasos del Castillo Wulff. Este hotel y restaurante destaca por su particular diseño con forma de barco, convirtiéndose en uno de los lugares más fotografiados del borde costero viñamarino.

Gracias a su ubicación privilegiada, el Cap Ducal se ha convertido en uno de los spots fotográficos más clásicos y reconocibles de Viña del Mar. Especialmente para quienes buscan retratar la arquitectura y el mar en un mismo lugar.

Reloj de Flores

Dirección: Alamos 590, 2571414 Viña del Mar, Valparaíso.

Uno de los lugares más icónicos y fotografiados de la ciudad es el Reloj de Flores, que fue inaugurado en 1962 como parte del plan de embellecimiento de la ciudad para la Copa Mundial de Fútbol realizada en Chile ese mismo año, ya que Viña del Mar fue una de las sedes del torneo. Su mecanismo original fue construido en Suiza.

Una de las principales características del lugar es su diseño compuesto por miles de flores y plantas que cambian según la temporada, manteniendo siempre una estética colorida y llamativa. Además, sus grandes manecillas y el paisaje costero que lo rodea hacen que sea uno de los spots favoritos para tomarse fotografías en Viña del Mar.

Qué hacer en Viña del Mar: espacios patrimoniales y rincones rodeados de naturaleza

Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar

Con más de 400 hectáreas de áreas verdes, senderos y especies nativas, este lugar se ha convertido en uno de los panoramas favoritos para quienes disfrutan de la naturaleza y la fotografía al aire libre.

El parque cuenta con distintos sectores ideales para capturar fotografías, incluyendo lagunas, puentes, jardines florales, bosques y prados. Además, posee senderos peatonales y rutas de trekking que permiten recorrer distintos rincones del recinto.

Dentro de sus espacios también hay zonas habilitadas para picnic y parrillas, cafeterías, arriendo de bicicletas y actividades familiares que se realizan durante el año. Otro de los atractivos más populares del recinto es el canopy, además de las ferias y eventos que suelen organizarse en distintas temporadas.

Palacio Rioja

Dirección: Quillota 214, 2521141 Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y además quieres recorrer uno de los espacios patrimoniales más elegantes de la ciudad, el Palacio Rioja es una parada ideal.

Este edificio fue construido entre 1907 y 1910 como residencia de la familia Rioja y actualmente funciona como el Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja. Su arquitectura de estilo neoclásico francés destaca por sus grandes salones, detalles ornamentales, vitrales, escaleras y mobiliario de época, convirtiéndose en uno de los inmuebles patrimoniales más importantes de Viña del Mar.

Dentro del museo se pueden recorrer distintas salas que conservan muebles antiguos, lámparas, porcelanas, esculturas, pinturas y objetos decorativos que muestran cómo era la vida de la alta sociedad chilena a comienzos del siglo XX. Además, el recinto suele realizar exposiciones temporales, actividades culturales y visitas guiadas abiertas al público.

Otro de sus principales atractivos es el parque que rodea el palacio, un amplio espacio con jardines, árboles y senderos que también se ha transformado en uno de los spots favoritos para tomar fotografías.