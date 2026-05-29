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Colina celebrará el Día de los Patrimonios con dos jornadas de historia, tradición y comunidad

Bajo el lema “Colina, tierra de piedra, historia y comunidad”, la comuna desplegará una nutrida programación cultural el sábado 30 y domingo 31 de mayo, poniendo en valor el oficio cantero, su legado arquitectónico y el Monumento a la Victoria de Chacabuco.

Patricia Schüller Gamboa
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Colina celebrará el Día de los Patrimonios con dos jornadas de historia, tradición y comunidad

La Corporación de Artes y Cultura de Colina invita a la comunidad a vivir una nueva edición del Día de los Patrimonios, una instancia que busca reconocer y valorar el legado cultural, histórico y natural de la comuna. A través de tres pilares fundamentales: el oficio cantero en Las Canteras de Colina, la riqueza arquitectónica de la Ex Iglesia Inmaculada Concepción —actual Centro Cultural— y el campo histórico de la Batalla de Chacabuco de 1817.

La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, destacó la importancia de esta conmemoración como una oportunidad para fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la identidad local.

“El patrimonio no solo habla de nuestro pasado”

“El patrimonio no solo habla de nuestro pasado, sino también de aquello que nos une como comunidad y nos proyecta hacia el futuro. Queremos que las familias de Colina y de toda la Región Metropolitana conozcan y valoren la riqueza cultural, histórica y humana que existe en nuestra comuna, desde el trabajo de nuestros canteros hasta la relevancia histórica de Chacabuco”, señaló.

Jornada de sábado en dos etapas

La jornada del sábado se desarrollará en dos etapas. La primera comenzará a las 9:00 horas en el Centro Cultural, desde donde los asistentes serán trasladados en buses habilitados hacia Las Canteras de Colina. Allí, los maestros canteros realizarán demostraciones en vivo de extracción, labrado y talla en piedra, acompañados por la agrupación folclórica Epu Winkul y un desayuno campestre tradicional.

Tras el retorno, el Centro Cultural será el epicentro de la festividad desde las 11:30 horas, con visitas guiadas a la Ex Iglesia. Además de presentaciones de la agrupación Libertad Cuequera, un conversatorio patrimonial con testimonios locales y la música en vivo de la banda folclórica Talhuén.

Entre las 13:00 y las 18:00 horas funcionarán stands de artesanos locales, Cuasimodistas de Colina, Museo Campesino Itinerante, pueblos originarios, talleres familiares y gastronomía artesanal.

El domingo la conmemoración se trasladará al Monumento a la Victoria de Chacabuco

El domingo la conmemoración se trasladará al Monumento a la Victoria de Chacabuco. A partir de las 11:30 horas comenzarán los recorridos guiados al monumento, mirador norte y zonas de interpretación histórica, incluyendo un circuito inclusivo. El acto inaugural se realizará a las 12:00 horas, seguido por un relato histórico a cargo del Instituto San Martiniano de Chile.

La jornada contará con las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Colina, Epu Winkul, Pañuelos al Viento, Katamané y el Elenco de Danza Espectáculo de Colina Cultura. En el sector perimetral se dispondrán stands de artesanía, pueblos originarios. Museo Itinerante Campesino, talleres familiares, el stand CEDIAM, el Libro del Patrimonio y una plaza gastronómica con foodtrucks.

La Corporación de Artes y Cultura de Colina invita a toda la comunidad de Colina y la Región Metropolitana a sumarse a estas jornadas gratuitas. El programa completo y los horarios de buses se encuentran disponibles en los canales oficiales de Colina Cultura.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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