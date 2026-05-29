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Decretan prisión preventiva a conductor que arrastró a carabinero en Chiguayante

El detenido primeramente fue acusado de maltrato de obra a carabinero en acto de servicio, pero finalmente fue formalizado por un delito de mayor gravedad: homicidio frustrado contra funcionario policial.

Patricia Schüller Gamboa
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Decretan prisión preventiva a conductor que arrastró a carabinero en Chiguayante

El Juzgado de Garantía de Chiguayante dejó este viernes sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Adán Esteban Silvestre Molinet. Fue imputado por el Ministerio Público como autor del delito frustrado de homicidio de funcionario de Carabineros en servicio. El Ilícito fue perpetrado este jueves en la comuna.

En la audiencia de formalización, la magistrada Elvira Muñoz ordenó el ingreso en prisión de Silvestre Molinet por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, alrededor de las 12:57 horas del 28 de mayo de 2026, en el marco de un control vehicular practicado por efectivos de la Séptima Comisaría de Carabineros de Chiguayante, Silvestre Molinet, quien no mantenía los papeles al día del automóvil que conducía, se dio a la fuga.

Arrastró al cabo segundo que lo iba a infraccionar. Y avanzó casi dos kilómetros con el carabinero colgando por el lado del copiloto. Quedando atrapado su brazo en la ventanilla a la portezuela respectiva.

Lesiones de mediana gravedad

Debido a la ropa institucional especial que llevaba puesta (motorista), el funcionario policial, identificado como el cabo primero Jorge Oñate, resultó con lesiones solo de mediana gravedad.

La violenta acción quedó registrada en un video, Este se viralizó rápidamente en redes sociales. Y podría resultar clave para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Fue formalizado por homicidio frustado

El detenido primeramente fue acusado de maltrato de obra a carabinero en acto de servicio. Finalmente fue formalizado por un delito de mayor gravedad: homicidio frustrado contra funcionario policial.

Carabinero fue arrastrado más de un kilómetro por conductor que intentó evadir fiscalización en Chiguayante
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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