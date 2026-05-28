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Carabinero fue arrastrado más de un kilómetro por conductor que intentó evadir fiscalización en Chiguayante

El conductor del vehículo fue detenido y será formalizado por homicidio frustrado a carabinero de servicio. En tanto, el funcionario policial, quien fue trasladado hasta un centro asistencial, resultó con diversas lesiones.

Leonardo Medina
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Carabinero fue arrastrado más de un kilómetro por conductor que intentó evadir fiscalización en Chiguayante

Un carabinero resultó lesionado este jueves, tras ser arrastrado por alrededor de un kilómetro por un vehículo, cuando un conductor intentó evadir una fiscalización. 

El hecho se registró en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío. Todo sucedió mientras personal policial hacía un control vehicular a un automóvil color azul

El conductor de dicho vehículo no mantenía su documentación al día. Posteriormente, el sujeto se dio a la fuga y dejó al funcionario colgando desde una de las ventanas del auto.

Según consignó Emol, el teniente coronel José Rubio explicó que el individuo había sido informado “de que quedaba citado a un tribunal y, por ende, el vehículo iba a ser retirado de circulación”. 

Acto seguido, relató que “este conductor inicia su circulación impactando parcialmente al funcionario de carabineros, el cual queda tomado desde la puerta del copiloto”.

Asimismo, indicó que el carabinero fue arrastrado por varias cuadras, “aproximadamente un kilómetro, estimamos”. 

“Finalmente, el carabinero logra desprenderse de este vehículo”, puntualizó. 

El conductor, de 24 años, y con antecedentes policiales previos, colisionó metros más adelante y fue detenido. 

A la vez, será formalizado por el Ministerio Público por homicidio frustrado a carabineros en servicio.

En cuanto al funcionario, fue llevado de urgencia hasta el SAR de Chiguayante, siendo trasladado posteriormente hasta el Sanatorio Alemán de Concepción, donde fue diagnosticado con diversas lesiones.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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