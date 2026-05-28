Qué hacer en Santiago: descubre la agenda de conciertos para junio

Desde el K-pop hasta el pop alternativo y la música romántica, junio de 2026 llegará con conciertos para distintos gustos en la capital. Grandes artistas internacionales aterrizarán en Santiago con nuevas giras, shows en vivo y espectáculos que prometen reunir a miles de fanáticos durante todo el mes.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres planificar tu calendario musical, en esta nota te mostramos algunos de los conciertos más esperados que se realizarán durante junio de 2026.

Qué hacer en Santiago: conciertos de K-pop que llegarán en junio

YVES

La cantante surcoreana YVES llegará a Chile con su gira “YVES TOUR 2026 – THE AMERICAS”, un show que promete una puesta en escena llena de energía, coreografías y momentos especiales junto a sus fanáticos.

Reconocida por su estilo pop y su elegante presencia sobre el escenario, la artista presentará un concierto donde combinará música, performance e interacción con el público, para que tengas un plan completo en qué hacer en Santiago.

Además, el evento contará con paquetes especiales para los fans que quieran vivir una experiencia más cercana con la artista, incluyendo beneficios como hi-touch, fotografías, posters y sets exclusivos de photocards.

Fecha: 4 de junio de 2026

Hora: 20:00 hrs.

Lugar: Teatro Coliseo

MONSTA X

MONSTA X regresará a Chile este 2026 con su esperada gira mundial “THE X: NEXUS”, marcando su retorno al país después de casi ocho años desde su última visita.

El grupo surcoreano se presentará en Movistar Arena con un espectáculo que promete coreografías, una potente puesta en escena y un repertorio renovado que incluirá grandes éxitos de su carrera junto a canciones de su más reciente EP “The X”.

Fecha: 11 de junio de 2026

Hora: 20:00 hrs.

Lugar: Movistar Arena

Qué hacer en Santiago: conciertos románticos, pop y música alternativa para disfrutar este mes

Ricardo Arjona

Ricardo Arjona regresará a Chile durante junio de 2026 con su nueva gira “Lo que el seco no dijo”.

El cantautor volverá a encontrarse con el público chileno en un espectáculo visual y musical de gran nivel, además de un recorrido por sus canciones más conocidas y nuevas composiciones. Con más de 30 shows realizados anteriormente en el recinto, Arjona continúa siendo uno de los artistas latinos más convocantes en Chile.

Fechas: 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 20 de junio de 2026

Hora: 21:00 hrs.

Lugar: Movistar Arena

Ricardo Montaner

Ricardo Montaner volverá a Chile este 2026 con su gira “El Último Regreso Tour”, en un concierto que promete reunir sus grandes éxitos románticos en una noche cargada de emoción.

El cantante se presentará en Movistar Arena con un espectáculo pensado para recorrer canciones que han marcado generaciones, en una de las fechas más esperadas por sus fanáticos. Por si buscas escuchar música en vivo y aún no sabes qué hacer en Santiago.

Fecha: 4 de junio de 2026

Hora: 21:00 hrs.

Lugar: Movistar Arena

Oliver Tree

El cantante y productor estadounidense Oliver Tree debutará en Chile este 2026 como parte de su primera gira mundial, donde presentará en vivo su más reciente álbum “Love You Madly Hate You Badly”.

El artista llegará con un show lleno de energía, mezclando pop, electrónica y sonidos alternativos.