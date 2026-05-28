Minsal lanza campaña comunicacional de Invierno 2026 con el “Team Cuidarnos”

Destacando el valor del trabajo y esfuerzo que se realiza en la Atención Primaria, la ministra de Salud, May Chomali, presentó este jueves la Campaña comunicacional de Invierno 2026. La cruzada invita este año a la población a ser parte del #TeamCuidarnos para prevenir enfermedades respiratorias graves.



La secretaria de Estado estuvo acompañada en la actividad por los subsecretarios de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y de Redes Asistenciales, Julio Montt; el representante de OPS/OMS Chile, Giovanni Escalante y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes



Chomali instó a “que todos seamos parte del ‘Team Cuidarnos’, porque cuidarnos -que es el lema de la campaña- es lo que se hace en la comunidad y es donde están los Cesfam. Donde está el nivel de atención, las personas y donde podemos llegar con el mensaje”.

Chile es referente a nivel internacional

La ministra destacó que, en temas de Salud, y específicamente de vacunación, Chile es referente a nivel internacional. “Estuve en la 79° reunión de la Organización Mundial de la Salud y todos preguntaban cómo lo hemos hecho. Puede quedar la impresión de que uno lo está haciendo muy bien, pero no, nosotros siempre vamos por más”.



“Queremos mejorar, innovar e ir por más, porque nuestra población, nuestros adultos mayores y comunidades merecen más. El trabajo serio, de largo plazo, constante, sin prisa, pero sin pausa, es lo que determina que las cosas resulten. Estas políticas de Estado son las que tienen que prevalecer”, remarcó.



El representante de OPS/OMS Chile, Giovanni Escalante, destacó la labor del país en salud primaria, señalando que “América Latina y el Caribe y el mundo les está viendo como un ejemplo”.



“A lo largo de varias décadas, ustedes han impulsado la estrategia de Atención Primaria de Salud, que tiene efectos demostrables científicamente. Las cifras lo demuestran, cuando se invierte en Atención Primaria de Salud, los resultados son favorables. ¿Por qué? Es la puerta de ingreso al sistema. La gente confía en los Cesfam, en el primer nivel de atención”, aseguró.



Añadió que la campaña #TeamCuidarnos “está en el corazón de lo que es la cultura de Chile. Primero, tengo que cuidarme. Luego, tengo que cuidar a mi familia, porque la familia es el soporte vital de la sociedad. Tenemos que cuidar a la familia y tenemos que cuidar a la sociedad”.

Desbordes: “Nos faltan cinco Cesfam”

El alcalde Desbordes, en tanto, agradeció a quienes se desempeñan en el Cesfam Erasmo Escala y la decisión de haber realizado el lanzamiento de la campaña en su comuna.



Destacó de paso los desafíos que tiene su administración en materia de Atención Primaria de Salud: “Hemos conversado mucho con el Servicio de Salud Metropolitano Central, nos faltan cinco Cesfam y vamos a trabajar para concretar rápidamente la mayor cantidad de centros”.



“Y por eso, cierro agradeciendo el compromiso de nuestra Ministra, nuestro Subsecretario, de nuestras autoridades, del Presidente, con la Atención Primaria de la Salud. Cuando vemos a la Ministra -y lo digo como vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades- con un gesto coloquial diciéndonos ‘soy APS Lover’, Atención Primaria de Salud, nos sentimos muy felices”, finalizó Desbordes.

