Qué hacer en Viña del Mar: dónde disfrutar los mejores desayunos de la ciudad

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres comenzar el día con un buen desayuno, la ciudad cuenta con distintas cafeterías y locales para disfrutar durante la mañana.

Desde opciones más clásicas con café, tostadas y paila de huevos, hasta desayunos para compartir, preparaciones dulces, brunch, alternativas veganas y cafeterías con gran variedad de tortas y pastelería, estos lugares se han convertido en excelentes panoramas para quienes disfrutan salir a desayunar en la Ciudad Jardín.

Qué hacer en Viña del Mar: opciones de desayunos caseros para comenzar la mañana

Pastelería y Cafetería Masamor

Dirección: 5 Nte. 265, Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres comenzar el día con un desayuno tranquilo, Pastelería y Cafetería Masamor es una excelente alternativa en la ciudad.

El local cuenta con distintas opciones para desayunar, incluyendo alternativas veganas y sin azúcar. Entre sus preparaciones destaca “Masamor al despertar”, un desayuno para dos que incluye cafés o té, jugos del día, panes, palta, huevos, queso, jamón, mantequilla o mermelada casera y bollos dulces.

También ofrecen opciones más simples para acompañar un café, como tostadas con mantequilla y mermelada casera, además de preparaciones como paila de huevos con pan a elección o tostadas con palta, donde se puede elegir entre distintos tipos de panes como ciabatta blanca, integral o de aceituna.

La Zaragoza

Dirección: Av. Valparaíso 1151, Viña del Mar, Valparaíso.

Dentro de su carta cuentan con distintas combinaciones que incluyen café o té. Entre ellas aparecen opciones con pan y palta, pan con paila de huevo y también alternativas más completas con jamón o tocino, dependiendo de qué opción elijas. Además, ofrecen preparaciones tradicionales como el Barros Jarpa acompañado de café o té.

La Zaragoza es un excelente lugar para quienes prefieren desayunos clásicos, rápidos y perfectos para acompañar una mañana en la ciudad.

@desayunadoreschil ¡Desayuno por menos de 5 Lucas! Bueno, rico y barato! De esos datos simples que cumplen y te dejan feliz! Fuimos al Zaragoza, si bien tenemos que decir que ate local es una picada; nos sorprendió, las cantidades y el sabor de la comida por tan bajo precio la verdad. La palta es palta real molida, no es el típico sucedáneo de ciertos locales de paso (donde uno pon vecina por ejemplo), el té es de hoja, no a el típico té barato en bolsa, así que la verdad salimos sorprendidos y contentos. Precios: • Menú desayuno té o café + paila de huevo con jamón: $2490 • Menú desayuno té o café + paila de huevo con tocino: $2890 • Agregado bowl pequeño de palta: $500 c/u Total : $6380 Disponible en horario 09:00 a 12:00 ¿Team paila de huevo con tocino o jamón? ¿Huevo revuelto o frito? 🤔 #desayunadores #madrugadores #desayunobarato #dondedesayunar #viñadelmar ♬ sonido original – Desayunadores Chile

Qué hacer en Viña del Mar: cafeterías para disfrutar desayunos dulces en la ciudad

Tacita de Café

Dirección: Av. Valparaíso 515, local 71, Viña del Mar.

Entre sus opciones destaca un desayuno para dos personas que incluye seis mini panqueques, dos sándwiches y dos cafés o té simples. Los sándwiches pueden elegirse entre mechada italiana o mechada luco, combinando preparaciones dulces y saladas en una sola experiencia.

Además, el local suele compartir promociones y distintas opciones especiales a través de sus redes sociales, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes disfrutan buscar qué hacer en Viña del Mar y descubrir nuevas cafeterías con desayuno en la ciudad.

Candela Bistró

Dirección: 1 Ote., 1262, Viña del Mar, Valparaíso.

Dentro de su carta destacan opciones como el desayuno “De la Casa”, con tostadas, palta, mermelada, mantequilla, jugo de naranja y bebida caliente a elección. También tienen alternativas como el “Full”, que incluye sándwich, brownie y jugo, además de opciones como Benedictinos, con huevo pochado y salsa holandesa, o Tentación, unas tostadas francesas en pan brioche con miel de maple y fruta fresca.

Además de sus desayunos, el local cuenta con distintos sándwiches, tostadas, croissants y opciones vegetarianas y veganas, junto a una amplia variedad de tortas y dulces como carrot cake, brownies, alfajores, trufas y galletones para acompañar el café o té durante la mañana.