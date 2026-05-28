Qué hacer en Viña del Mar: dónde disfrutar los mejores desayunos de la ciudad

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres comenzar el día con un buen desayuno, la ciudad cuenta con distintas cafeterías y locales para disfrutar durante la mañana.
Desde opciones más clásicas con café, tostadas y paila de huevos, hasta desayunos para compartir, preparaciones dulces, brunch, alternativas veganas y cafeterías con gran variedad de tortas y pastelería, estos lugares se han convertido en excelentes panoramas para quienes disfrutan salir a desayunar en la Ciudad Jardín.
Qué hacer en Viña del Mar: opciones de desayunos caseros para comenzar la mañana
Pastelería y Cafetería Masamor
Dirección: 5 Nte. 265, Viña del Mar, Valparaíso.
Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres comenzar el día con un desayuno tranquilo, Pastelería y Cafetería Masamor es una excelente alternativa en la ciudad.
El local cuenta con distintas opciones para desayunar, incluyendo alternativas veganas y sin azúcar. Entre sus preparaciones destaca “Masamor al despertar”, un desayuno para dos que incluye cafés o té, jugos del día, panes, palta, huevos, queso, jamón, mantequilla o mermelada casera y bollos dulces.
También ofrecen opciones más simples para acompañar un café, como tostadas con mantequilla y mermelada casera, además de preparaciones como paila de huevos con pan a elección o tostadas con palta, donde se puede elegir entre distintos tipos de panes como ciabatta blanca, integral o de aceituna.
La Zaragoza
Dirección: Av. Valparaíso 1151, Viña del Mar, Valparaíso.
Dentro de su carta cuentan con distintas combinaciones que incluyen café o té. Entre ellas aparecen opciones con pan y palta, pan con paila de huevo y también alternativas más completas con jamón o tocino, dependiendo de qué opción elijas. Además, ofrecen preparaciones tradicionales como el Barros Jarpa acompañado de café o té.
La Zaragoza es un excelente lugar para quienes prefieren desayunos clásicos, rápidos y perfectos para acompañar una mañana en la ciudad.
Qué hacer en Viña del Mar: cafeterías para disfrutar desayunos dulces en la ciudad
Tacita de Café
Dirección: Av. Valparaíso 515, local 71, Viña del Mar.
Entre sus opciones destaca un desayuno para dos personas que incluye seis mini panqueques, dos sándwiches y dos cafés o té simples. Los sándwiches pueden elegirse entre mechada italiana o mechada luco, combinando preparaciones dulces y saladas en una sola experiencia.
Además, el local suele compartir promociones y distintas opciones especiales a través de sus redes sociales, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes disfrutan buscar qué hacer en Viña del Mar y descubrir nuevas cafeterías con desayuno en la ciudad.
Candela Bistró
Dirección: 1 Ote., 1262, Viña del Mar, Valparaíso.
Dentro de su carta destacan opciones como el desayuno “De la Casa”, con tostadas, palta, mermelada, mantequilla, jugo de naranja y bebida caliente a elección. También tienen alternativas como el “Full”, que incluye sándwich, brownie y jugo, además de opciones como Benedictinos, con huevo pochado y salsa holandesa, o Tentación, unas tostadas francesas en pan brioche con miel de maple y fruta fresca.
Además de sus desayunos, el local cuenta con distintos sándwiches, tostadas, croissants y opciones vegetarianas y veganas, junto a una amplia variedad de tortas y dulces como carrot cake, brownies, alfajores, trufas y galletones para acompañar el café o té durante la mañana.