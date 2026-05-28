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Doctora adulta mayor fue seguida desde el banco y terminó baleada por motochorros en Santiago: sufrió millonario robo

Según informó Carabineros, la víctima llegó en taxi hasta su vivienda, ubicada en el sector de calle Teatinos. En ese momento fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en motocicleta. Un elemento que llamó la atención de los investigadores es que ambos sujetos vestían chaquetas similares a las utilizadas por repartidores de aplicaciones de delivery.

Eduardo Córdova
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Doctora adulta mayor fue seguida desde el banco y terminó baleada por motochorros en Santiago: sufrió millonario robo

Una mujer de 72 años terminó herida de bala durante un violento asalto ocurrido la tarde de este jueves en Santiago, luego de retirar cuatro millones de pesos en efectivo desde una sucursal bancaria.

Según informó Carabineros, la víctima llegó en taxi hasta su vivienda, ubicada en el sector de calle Teatinos, recogió 24 Horas.

En ese momento fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en motocicleta. Un elemento que llamó la atención de los investigadores es que ambos sujetos vestían chaquetas similares a las utilizadas por repartidores de aplicaciones de delivery.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los antisociales abordaron a la mujer cuando descendía del vehículo y le quitaron el dinero que había retirado minutos antes desde el banco.

Durante el forcejeo, uno de los delincuentes disparó contra la víctima, impactándola en la pierna derecha.

Pese a la gravedad del ataque, la mujer, quien es doctora, advirtió rápidamente que la lesión no comprometía su vida. Posteriormente, equipos del SAMU llegaron al lugar para entregarle las primeras atenciones y trasladarla hasta la Posta Central.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron con el dinero en dirección desconocida. Carabineros mantiene diligencias para ubicar a los responsables, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad del sector.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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